Scumpiri la energia electrică după liberalizare. ”Nu ni se explică totul cum trebuie și nu știi ce suprize poți să ai”

Românii care nu au optat pentru un contract nou pe piaţa liberă a energiei plătesc facturi cu 26 la sută mai mari în ultimele luni la curent electric.

De la începutul anului şi până acum doar 1,3 milioane de români au încheiat un contract de piaţă liberă. Cei care nu au făcut-o încă riscă să plătească, de luna viitoare şi mai mult. Facturile ar putea fi cu aproape 8% mai mari. Explicaţia?

Dumitru Chisăliţă, expert in energie: ”Putem s-o punem pe seama eliminarii discount-urilor, dacă vorbim de serviciul universal, pentru consumatorii casnici. Aceste discounturi urmând să fie ridicate la 30 iunie 2021”.Asta înseamnă, la un consum mediu de 125 kwh/lună cu aproape 100 de lei mai mult pe an.

Surprize pot fi şi la contractul nou. Uneori socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele de la ghiseu. La cozi stau însă şi cei care sunt deja în piaţa liberă. Ei au alte probleme.

Mai mult, pe observatornews