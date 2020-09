Se cere frecventa mai mare a trenurilor din Otopeni. "Cati calatori vor astepta 30-40 de minute"?

Asociatia Pro Infrastructura a solicitat intr-o postare pe Facebook ca trenurile pentru legatura Bucuresti Nord - Aeroport Otopeni sa vina la un interval de 20 minute, nu la 50 de minute, cum este prevazut.

"Dupa ce acum cateva zile a ajuns primul tren de probe la statia CF din Aeroportul International Henri Coanda Otopeni, astazi aflam din pacate faptul ca ruta Gara de Nord - Aeroport va fi operata in cel mai bun caz cu o frecventa de 50 de minute si cu cel mult 19-20 trenuri pe zi, conform conducerii CFR Calatori".

Motivul pentru care au facut aceasta solicitare este ca, o asemenea frecventa este mult sub cea a autobuzelor existente.

"Cati calatori vor astepta 30-40 de minute trenul in aeroport pe cand in timpul respectiv ar fi putut ajunge deja in oras? Toate acestea in conditiile in care chiar si in aglomeratia de la orele de varf din Bucuresti, autobuzul nu face mai mult de o ora direct de la Otopeni pana in centru? Situatia este similara si pentru calatorii care vin din provincie. Cine va sta pe peronul garii 30-40 minute in loc sa ia un autobuz, taxi sau serviciu de ridesharing care in maxim 45 minute ajunge la Otopeni?", a scris Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook.