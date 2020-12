Se dezmorţesc cardurile la Politehnica

Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, raze de soare par a apărea pe cerul Politehnicii Iaşi, mult timp colorat negru intens. Victoria obţinută duminică, în deplasare, la FC Hermannstadt, care a dus Iaşul la doar două puncte de locul X, a fost doar startul veştilor bune legate de formaţia pregătită de Daniel Pancu. În această săptămână, cardurile jucătorilor, care nu au fost “deranjate” de niciun salariu pe parcursul turului, au început să se mişte. “Aşa cum le-am promis jucătorilor, până de sărbători sau cel târziu la reluarea pregătirilor vom rezolva aproape toate problemele. Le mulţumesc că au dat dovadă de caracter. Au înţeles situaţia dificilă, au luptat până în ultima clipă” a declarat preşedintele executiv al clubului, Ciprian Paraschiv, care nu a prezentat exact care va fi nivelul plăţilor care vor fi efectuate: “Asta depinde de fondurile care vor intra în conturile clubului. Pentru că nu am mai împrumutat sau cesionat niciun leu în acest sezon, ultima rată din drepturile TV din acest an a fost încasată integral de club, care a mai produs ceva bani şi din sponsorizări. De la Primăria Iaşi am primit 30% din cei 1,6 milioane lei aprobaţi de Consiliul Local, sunt speranţe că va intra în scurt timp şi restul. De la Consiliul Judeţean încă nu am primit un răspuns legat de cererea de finanţare depusă. Când vor intra toţi banii, din toate sursele, vom şti exact cât putem plăti. Sunt şanse mari ca atunci când tragem linie să fie măcar trei salarii”.

Dacă planurile lui Paraschiv se vor concretiza, jucătorii ieşeni vor intra în 2021 doar cu restanţe salariale de doar jumătate de lună, corespunzătoare perioadei 15-30 noiembrie. Asta pentru că retribuţiile până pe 15 august erau plătite, iar salariul pe decembrie trebuie achitat pe 15 ianuarie. Binişor se stă la capitolul prime, Politehnica având acum doar două bonusuri restante, pentru remiza cu Academica Clinceni şi succesul de duminică.

Referitor la lotul de jucători, preşedintele ieşenilor a spus că până ieri nu s-a făcut nicio mutare oficială: “Suntem în discuţii cu mai mulţi fotbalişti, atât pentru plecări, cât şi pentru veniri. Nimic nu este însă parafat până acum”.

Reamintim, Politehnica are vacanţă săptămâna aceasta, antrenamentele urmând a fi reluate luni. Primul meci din retur va avea loc pe 13 ianuarie, în deplasare, cu formaţia târgovişteană Chindia.

Clasament

1.FCSB 15 11 1 3 37-15 34 (^13)

2.Craiova 15 10 2 3 19-9 32 (^11)

3. CFR 15 9 4 2 18-6 31 (^7)

4. Sepsi 15 7 6 2 24-13 27 (^6)

5. Clinceni 15 6 7 2 16-10 25 (^1)

6. Chindia 15 5 5 5 12-12 20 (-1)

7. Viitorul 14 4 5 5 19-19 17 (-4)

8. Botoşani 15 4 6 5 21-22 18 (-3)

9. UTA 15 4 5 6 13-25 17 (-4)

10..Astra 15 4 4 7 21-21 16 (-8)

11.Dinamo 15 4 4 7 18-18 16 (-8)

12.Mediaş 15 5 1 9 19-2616 (-5)

13.Voluntari 15 4 3 8 21-26 15 (-9)

14.FCH 14 3 6 5 16-21 15 (-9)

15 .Poli Iaşi 15 4 2 9 14-35 14 (-10)

16.FC Argeş 15 2 5 8 14-24 11(-13)

Golgeteri: Man (FSCB) – 12; Tănase (FCSB), Keita (FC Botoșani) – 9, Dumitru (Gaz Metan)– 8. Ultimul rezultat al anului: CFR Cluj - CSU Craiova 0-0.