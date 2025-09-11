Se lucrează intens la unul din cele mai spectaculoase drumuri montane din Moldova: Trans-Călimani. Face legătura între două stațiuni frecvent vizitate de ieșeni – VIDEO

Autoritățile au cerut zilele trecute urgentarea lucrărilor de modernizare a unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din Moldova: Panaci – Bilbor. Drumul Bilbor va scurta cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră actuală dintre Vatra Dornei și Toplița.

Modernizarea drumului județean 174C, Panaci (SV) – Bilbor (HR), care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița, a făcut progrese importante după reluarea lucrărilor în luna mai a acestui an.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat zilele trecute, potrivit cotidianului Monitorul de Suceava, că la unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din Moldova a fost turnat primul strat de asfalt, pe primul kilometru din cei 3,66 km cei mai dificili, iar patru din cele șase serpentine ale acestui drum spectaculos sunt deja finalizate. El a spus că în următoarea perioadă vor începe lucrările la ultimele două serpentine de pe acest drum.



El a arătat că proiectul pentru modernizarea acestui drum a înregistrat până acum trei suspendări ale execuției, însumând un total de 472 de zile, în perioadele 28 noiembrie 2022 – 8 mai 2023, 27 noiembrie 2023 – 10 aprilie 2024 și 13 noiembrie 2024 – 12 mai 2025.

Lucrările de modernizare a acestui drum sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), valoarea investiției fiind de aproximativ 41 de milioane de lei, din care aproape 6,5 milioane de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Suceava.

La finalul lucrărilor, DJ 174C va face legătura directă între Vatra Dornei și Toplița, prin Pasul Bilbor, reducând cu 92 de kilometri traseul actual, prin Bistrița, cu o lungime de 154 km.

Drumul Panaci – Bilbor este o rută strategică între județele Suceava și Harghita, considerat cu un impact major în dezvoltarea turistică și economică a ambelor regiuni.

