Se modifică schimbările?

UEFA a anunţat, ieri, că în meciurile din cadrul Campionatului European de tineret din acest an va testa un sistem nou cu o schimbare în plus faţă de cele cinci regulamentare în cazul în care un fotbalist suferă o comoţie cerebrală, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Aceste înlocuiri vor fi contorizate pe lângă cele cinci schimbări în trei momente de întrerupere ale jocului şi nu contează dacă, la momentul substituirii jucătorului ce a suferit comoţia cerebrală, toate celelalte înlocuiri au fost sau nu făcute de către echipă. Cu toate acestea, dacă odată cu înlocuirea jucătorului accidentat se va efectua şi o altă schimbare, echipa respectivă va pierde unul dintre momentele de întrerupere ale jocului de care beneficiază. De asemenea, în cazul acestei schimbări a jucătorului ce a suferit o comoţie, nu va putea fi trimis în teren un fotbalist ce a fost înlocuit anterior. Sistemul va fi testat la Campionatul European U21 din acest an, atât în faza grupelor, în martie, cât şi în iunie, în fazele superioare ale competiţiei. Selecţionata Under-21 a României va participa la turneul final al Campionatului European de fotbal pentru tineret din 2021, care va avea loc î n Ungaria şi Slovenia, fiind repartizată în Grupa A, alături de Ungaria, Germania şi Olanda. Meciurile din faza grupelor vor avea loc în perioada 24-31 martie. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în faza eliminatorie, programată să aibă loc tot în Ungaria şi Slovenia, în perioada 31 mai - 6 iunie 2021.