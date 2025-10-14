Se pregătește încă un concurs secret la Iași. Cine va conduce Aeroportul? Competiție acerbă: în conducere vor fi mai puține locuri

Concurența va fi mai acerbă pentru conducerea Aeroportului ieșean, pentru că în viitorul Consiliu de Administrație al instituției vor fi mai puține mandate.

Cu șase luni și o zi înainte să expire mandatul actualului Consiliu de Administrație al Aeroportului Iași, consilierii județeni au votat inițierea concursului pentru selecția noii echipe de administratori ai regiei. Redusă de la 7 la 5 membri, viitoarea echipă urmează să administreze Aeroportul Iași în mandatul 2026-2030. Restrângerea componenței CA a primit cu doar câteva zile în urmă girul Curții Constituționale, care a avut nevoie de aproape o lună ca să se pronunțe asupra reformei Guvernului Bolojan aplicată inclusiv asupra sinecurilor din consiliile de administrație ale regiilor și societăților de stat.

Se va schimba ceva dincolo de selecția opacă?

Actualul Consiliu de Administrație a fost instalat pe 11 aprilie 2022, prin votul consilierilor județeni de la PNL și PMP, deși administratorii numiți atunci nu au fost invitați la ședința de numire oficială a lor. Aleșii PSD au părăsit atunci sala tocmai din acest motiv, al lipsei de transparență. De asemenea, cei de la USR s-au abținut de la vot.

Acum, la ședința CJ convocată „de îndată” în acest scop, liderul grupului consilierilor PSD, Cristian Stanciu, a solicitat ca „toate etapele ce țin de selecția celor cinci membri să fie făcute în ședințe ordinare, ca să le analizăm corespunzător, să nu creăm o percepție că ar intra la hei-rup aceste documente care țin de selecția consiliului de administrație”.

Amintim că selecția se desfășoară în baza prevederilor unei legi de care organizatorii se prevalează ca să ascundă de public toate etapele de concurs. Din acest motiv, competiția care se încheie cu nelipsitul interviu este pusă serios sub semnul îndoielii, iar numărul potențialilor candidați este unul foarte redus.

Ultimul dintr-un șir de exemple negative

Ultimul exemplu în acest sens este alegerea componenței Consiliului de Administrație al ApaVital, unde sunt cel mai bine plătite locuri dintre toate societățile subordonate administrației locale. Finalizată la începutul anului trecut, selecția CA al societății de apă a fost de altfel contestată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, autoritatea care încuviințează rezultatele oricărui astfel de concurs. Asociația regională de apă-canal care coordonează ApaVital, condusă de președintele CJ, a deschis până acum două procese în care contestă decizia AMEPIP.

Cea mai importantă componentă a documentației de concurs pentru viitorul CA de la Aeroportul Iași este scrisoarea de așteptări, care, așa cum a propus liderul grupului social-democrat din CJ, trebuie elaborată pe îndelete cel mai probabil până la ședința ordinară a Consiliului Județean de luna aceasta. Scrisoarea stabilește obiectivele regiei aeroportuare pentru următorii patru ani, jaloane pe care candidații la mandatul de administrator trebuie să și le asume.

