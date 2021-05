Se profilează al doilea mare rateu al primarului Chirica? Şanse mici să treacă azi bugetul Iaşului

Convocată iniţial pentru adoptarea bugetului municipiului Iaşi pe anul în curs, şedinţa extraordinară a Consiliului Local din această dimineaţă a mai primit două proiecte pe ordinea de zi. Unul dintre ele conţine propunerea de aprobare a unui Plan Urbanistic Zonal în apropierea Mănăstirii Bucium, care se apropie de expirarea certificatului de urbanism (emis în mai 2019), iar al doilea corectează un proiect adoptat la şedinţa precedentă CL.

Capul de afiş al reuniunii de azi a consilierilor locali rămâne însă bugetul pe 2021. Aşa cum s-a văzut la şedinţa extraordinară din aprilie, primarul Mihai Chirica nu a putut să convingă numărul minim de aleşi, 14 din 27, care să voteze bugetul. În ciuda aprobării a aproape toate amendamentele propuse pe parcursul a 8 ore, proiectul a fost susţinut la final doar de grupul celor 11 consilieri PNL şi de cei doi sateliţi ai lor de la PMP. Între timp, primarul Iaşului a primit o a doua calitate de inculpat după cea din Dosarul „Skoda”, de data asta într-unul de anvergură, care include 15 suspecţi: Dosarul „Zoiosu”. Noua ipostază a făcut USR PLUS să ridice nivelul de la care să înceapă negocierile pe proiectul de buget - pentru că o alianţă de guvernare locală are şanse minime să se închege, potrivit declaraţiilor Cosettei Chichirău. Astfel, pe lângă faptul că „nu avem viziuni comune cu Mihai Chirica”, USR PLUS a anunţat înainte de weekend că va vota proiectul de buget doar dacă Primăria va lua mai multe măsuri, respectiv organizarea de concursuri pentru funcţiile de city manager, arhitect-şef şi director de digitalizare, realizarea unor controale (audit financiar şi de personal), adoptarea unor măsuri de transparentizare a activităţii instituţiei.

Exemplul Bucureşti, neurmat şi la Iaşi

La şedinţele din comisii de vineri, care preced întrunirile Consiliului Local, consilierii USR PLUS s-au abţinut, la fel ca şi aleşii PSD - cu o excepţie însă. Ovidiu Laicu (PSD) şi-a dat acordul în două comisii, trimiţând astfel proiectul cu trei avize favorabile (dar consultative) în plen. Consilierul social-democrat ne-a declarat că votul său de azi va reflecta voinţa partidului din care face parte. Liderul grupului de consilieri PSD ne-a spus ieri că va fi menţinută linia adoptată de mai bine de două luni: „Iaşul nu are nevoie de jocuri politice PNL-USR PLUS. Dacă o alianţă între cele două nu e posibilă, atunci să îşi asume oricare dintre ele implementarea bugetului cu noi”, a reamintit ieri Bogdan Balanişcu cele trei posibilităţi în care PSD ar susţine proiectul de buget. Până ieri însă, nici PNL, nici USR PLUS nu au avut consultări cu PSD în acest sens, iar a treia posibilitate, cea a unei guvernări PNL - USR PLUS se arată cel puţin la fel de îndepărtată.

Cât priveşte tabăra liberală, speranţa aici e ca toate partidele reprezentate în CL să susţină bugetul. Daniel Juravle, propunerea PNL pentru unul din cele două mandate de viceprimari, - alegere blocată din acelaşi motiv, al lipsei unei majorităţi -, afirma la sfârşitul săptămânii trecute că „liberalii au aprobat toate amendamentele PSD şi USR PLUS care au avut „o bază de legalitate” şi că speră că cei din alianţa de la Iaşi vor lua „un exemplu bun de la colegii lor din Bucureşti”.

FOTO: Mihai Chirica și Cosette Chichirău. După al doilea dosar, pare că doar DIICOT mai poate aduce armonia în administrația orașului: șansele unei înțelegeri Mihai Chirica-Cosette Chichirîu sunt zero