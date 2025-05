Se reface drumul încropit la Iași de dragul dictatorului nord-coreean Kim Ir-sen: „vopsit” la ordinul lui Ceaușescu, construit 35 de ani mai târziu

La începutul lunii aprilie, Consiliul Județean a emis o a doua autorizație de construcție pentru modernizarea DJ 249A pe o distanță de 6,4 km, între localitățile Mânzătești-Bosia-Ungheni. Prima autorizație a fost dată pe 5 februarie 2021, după mai bine de șapte luni de la încheierea contractului cu firma Ted Construct. Valoarea contractului a fost de 15 milioane de lei, iar lucrările trebuiau finalizate în decurs de 15 luni.

Proiectul refacerii drumului este vechi de câțiva ani și, în mandatul trecut de finanțare europeană, intrase în programul proiectelor transfrontaliere, la pachet cu modernizarea altui segment de drum din Republica Moldova. Dar acesta din urmă a picat, astfel că și banii europeni pentru modernizarea DJ 249A au dispărut. Însă licitația ajunsese deja la final, iar contractul de lucrări fusese semnat. În consecință, Consiliul Județean a trebuit să găsească altă soluție de finanțare, ceea ce a prelungit perioada de lucrări de la un an la cinci.

Drumul agricol a fost mai bun decât cel județean

Cei șase kilometri de drum au fost subiect de reportaj pentru „Ziarul de Iași” încă din 2017. Atunci, pe lângă drumul denivelat și plin de gropi, reporterii au descoperit un alt drum, cu destinație agricolă – adică mai îngust –, pe care localnicii circulau cu mașinile pentru că era proaspăt asfaltat. Primarul Iulian Marcu ne explica atunci că prinsese o finanțare pentru construirea de astfel de drumuri, mai ales că pentru DJ 249A nu se întrezărea nicio posibilitate de refacere. Drumul agricol este folosit și astăzi, în vreme ce drumul județean încă e în șantier.

Starea precară a DJ 249A era cauzată de construirea lui pe repede înainte în anii ’80, doar ca să se vadă bine din tren. Localnicii povesteau că totul s-a întâmplat înaintea unei vizite a dictatorului nord-coreean Kim Ir-sen, bunicul celui aflat la putere acum în Coreea de Nord. Kim prefera să călătorească doar cu trenul și așa a venit în 1984 în România ca să-l viziteze pe Nicolae Ceaușescu.

Ca să se vadă bine din tren, autoritățile de atunci au „aranjat” drumul în grabă, turnând un strat subțire de asfalt peste peste stratul bătătorit de pământ și piatră. Apoi, timp de peste 35 de ani a mai fost doar peticit, carosabilul ajungând nu doar spart de gropi, dar și denivelat în lipsa unei fundații.

Făcut de CJ, preluat de CNAIR

În vara anului trecut, Guvernul a decis trecerea segmentului de drum dintre Mânzătești și Bosia de la județ la stat, urmând să facă parte din noul DN 28G, drumul național care va lega podul peste Prut de infrastructura rutieră a României. În lungime de aproape 20 km, acest drum va trebui construit de la zero pe alocuri sau doar lărgit la o platformă de 9 metri (7 metri de carosabil plus acostamentul), dar cu o fundație care să suporte traficul greu. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va trebui să termine de construit drumul în aproximativ un an și jumătate, până când va fi gata și podul peste Prut, pentru ca acesta din urmă să nu rămână „muzeu”.

Publicitate și alte recomandări video