Se reînființează echipa ieșeană de rugby XV. Debutul, sâmbăta viitoare

„Au fost mai multe discuții pe care le-am purtat cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Marius Dangă, cu domnul președinte Corneliu Ghenea, cu alți iubitori ai rugby-ului din Iași și am convenit să reînființăm echipa de rugby în 15, așa cum era odinioară. Am avut apoi discuții cu conducerea Universității de Științele Vieții din Iași și am ajuns la concluzia că acest club ar putea să reînnoade relația cu această instituție de învățământ. Municipalitatea va fi actorul principal din punct de vedere financiar. Suntem în situația în care pentru echipa de rugby în 15 am făcut deja un transfer financiar de 150.000 de lei, aceasta fiind o modalitate prin care vrem să arătăm că sprijinim sportul, că dorim ca el să nu fie afectat de alte interese. Cred că vom reuși să clădim un proiect pe termen lung pentru rugby-ul în 15”, a declarat primarul Mihai Chirica.

„Consiliul Județean va susține rugby-ul ieșean mai ales că vom definitiva și ghidul nostru de finanțare în zona sportului de performanță. Îl lansăm în dezbatere publică urmând ca de la anul la Consiliul Județean să se regăsească sume prin care să se vadă concret sprijinul nostru pentru sportul de performanță”, a dat asigurări vicepreședintele Marius Dangă.

La rândul său, managerul și antrenorul Gheorghe Pleșcan s-a declarat optimist în privința viitorului echipei. „Odată cu înscrierea în Divizia Națională, voi ajuta echipa prin cunoștințe și muncă, în mod benevol. Mai întâi să apară rezultatele și apoi vom discuta și despre retribuții. Am o experiență de aproape 12 ani în cadrul Federației Române de Rugby, cunosc ABC-ul rugby-ului și cred că pot fi util echipei”, a declarat Gheorghe Pleșcan.

„Pe scheletul echipei de rugby în 7, care a încheiat Campionatul Național de Rugby pe locul III, vom clădi echipa de rugby în 15 a Iașului. Planurile pe care le avem sunt mai ample: sperăm într-o colaborare cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii, dar și alte instituții ale orașului, pentru că echipa este a tuturor ieșenilor. Sunt convins că, având sprijinul Primăriei, echipa pe care o vom clădi, cu tineri din zonă, va putea deveni cu adevărat competitivă. Jucătorii pe care îi avem acum sunt niște luptători, au trecut prin momente foarte grele, echipa de rugby VII fiind susținută doar de clubul Politehnica. Cu toate acestea au adus Iașului medalia de bronz”, a arătat Corneliu Ghenea, președintele Asociației Județene de Rugby Iași.

Formația din Iași va disputa toate partidele în deplasare, fără să puncteze în clasament, și va juca cu echipa care nu va evolua în etapa respectivă sau la o dată stabilită de comun acord cu adversarele. Politehnica Iași va debuta în Divizia Națională de Seniori în etapa a XI-a, programată sâmbătă, 25 septembrie, adversar fiind Bucovina Suceava.

Urmăriți pagina de Facebook a Primăriei Iași.