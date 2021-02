din etapa a XXIV-a a Ligii I de fotbal, a fost întreruptă aseară în minutul 67.

Ora 17:00: Fotbaliștii au ieșit la încălzire, oficialii meciului au examinat situația, Chivulete a decis. PARTIDA ESTE SUSPENDATĂ. Ea va fi reprogramată de LPF și se va disputa de la început.

Ora 15:55: Arbitrul Andrei Chivulete a amânat din nou startul partidei pentru o oră. În timpul încălzirii, ceața s-a lăsat din nou peste stadionul din Ovidiu

Viitorul: Cojocaru – R. Benzar, Mladen, Dobrosavlevici, Dussaut – Matei, Artean, Ciobanu – Grădinaru, Sabala (’46 - Ganea), Măţan. Antrenor: Mircea Rednic.

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Vanzo, Mihalache (’60 - R. Popa), Passaglia (’60 - Gaitan) – Vega, Djuranovic, A. Stan (‘2 - Popadiuc). Antrenor: Andrei Cristea.

Cartonaşe galbene: R. Benzar (‘7) – Buşu (’56).

Arbitri: Andrei Chivulete; George Neacşu, Andrei Constantinescu.

Singurele echipe din Liga I fără victorie în retur trebuiau să închidă aseară runda a noua a părţii secunde a sezonului regulat. Presiunea generată de lipsa rezultatelor a făcut ca genunchii fotbaliştilor ambelor tabere să tremure în momentele importante ale primei reprize, astfel că, în ciuda ritmului bun, nu a apărut nicio ocazie clară. Viitorul a şutat mai precis (2-1 la încercări pe poartă), Poli - mai mult (3-5 a fost raportul şuturilor), raportul cornerelor a fost echilibrat (3-2), astfel că la odihnă s-a intrat, echitabil, pe picior de egalitate, cu tabela arătând ca la începutul partidei.

Şi în startul reprizei a doua, Iaşul a arătat mai închegată, mai organizată, mai determinată decât până acum, lucru punctat şi de fostul internaţional Ilie Dumitrescu, absenţele multiple (Calcan, De Iriondo şi A. Cristea au fost suspendaţi, iar Acosta şi Zajmovic accidentaţi) nesimţindu-se. Poli a jucat astfel de la egal la egal cu fosta campioană până în minutul 60, când ceaţa a dat peste cap meciul, care a fost întrerupt după şapte minute.

Cum vremea nu s-a îmbunătăţit într-o oră după oprirea partidei, oficialii jocului au decis ca duelul să fie reluat astăzi. Astfel, după ce meciul din tur din Copou s-a întrerupt definitiv în minutul 54, exact când Poli înscria pentru 2-1, defectarea instalaţiei de nocturnă a arenei ieşene generând pierderea partidei cu 0-3, şi returul dintre cele două formaţii a ieşit din tipare.

În căutare de cazare în miez de noapte

^ Suspendat, Andrei Cristea şi-a condus echipa din spatele băncii tehnice. ^ În minutul 21, Poli a cerut penalty după duelul aerian dintre Grădinaru şi Popadiuc, solicitarea nefiind luată în seamă de arbitru. ^ Rezerve la oaspeţi mai erau Axinte, Flores, Cabral, Al. Zaharia, Fr. Cristea, Platini. ^ Poli a evoluat într-un echipament inedit: tricouri negre, şorturi şi jambiere albe. Asta şi deoarece gazdele au evoluat în albastru-negru. ^ Mircea Rednic, care a lucrat anul trecut în Copou, are sub comandă doi jucători trecuţi pe la Poli, Răzvan Grădinaru şi Jo, ultimul fiind rezervă aseară. Rednic îl are în staff şi pe preparatorul fizic Andrei Antoce, cu care lucrase şi la Iaşi. Antoce a fost promovat de Cezar Honceriu, care e de mulţi ani preparator la Poli. ^ Politehnica a trebuit să se mişte rapid aseară şi să facă rost de cazare pentru noaptea de luni, deoarece avea programat să se întoarcă acasă imediat după meci. ^ Aseară, s-a stabilit ora de disputare a continuării ca fiind 16:00 ^Tot ieri, s-a mai disputat partida UTA – FC Botoșani, scor 0-0.