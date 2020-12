Se schimbă roata cu „rasiştii”

Situaţia în cazul arbitrul român Sebastian Colţescu pare a balansa în favoarea oficialului român. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu a discutat cu arbitrii Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu în legătură cu incidentul din Liga Campionilor şi că aşteaptă finalizarea anchetei UEFA, în care a mai intervenit un element după informaţiile apărute în spaţiul public. “A trecut aproape o săptămână şi aţi văzut că au apărut elemente noi. UEFA a demarat o anchetă pentru a descifra toate detaliile. Nu ne rămâne decât să aşteptăm finalizarea anchetei. Având în vedere toate informaţiile din spaţiul public am luat decizia de a sesiza UEFA pentru a deschide o investigaţie şi în ceea ce priveşte acuzaţiile de rasism ale componenţilor echipei turce înainte de incidentul cu Sebastian Colţescu. La această oră UEFA a demarat şi această anchetă. E o anchetă are se complică intrând şi pe această nouă pistă. Până la o sentinţă din partea UEFA arbitrii noştri trebuie să se bucure de această prezumţie de nevinovăţie”, a spus Burleanu, care exclude posibilitatea ca Haţegan să nu poată arbitra la Euro 2020. Reamintim, meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contând pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul „negru” la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul, antrenorul secund, Pierre Webo. Jucătorii echipei Istanbul Başakşehir au părăsit după aproape două ore Stadionul Parc des Princes, refuzând să mai dispute meciul, în urma scandalului de rasism.

Ieri, jucătorul senegalez al formaţiei Istanbul Başakşehir, Demba Ba, a declarat că a fost sunat de Sebastian Colţescu, după incidentul de la meciul cu PSG, în care arbitrul român a fost acuzat de rasism: „Sebastian Coltescu m-a sunat şi mi-a explicat că nu este un om rasist. Şi-a cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat”, a declarat jucătorul senegalez, care consideră incidentul încheiat din punctul lui de vedere.