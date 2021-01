Se sparge sau nu se sparge? Şi cu navetiştii ce ne facem?

Ei bine, ne spun sursele noastre din zona partidului condus de amicul lui Mihai Chirica (că doară nu aţi uitat că edilul de Iaşi l-a susţinut pe Simion la europarlamentare, zice lumea mai informată că împins de la spate de unii care-l mai conţiliază sau chiar păpuşează, de prin servicii, spunându-i că acesta-i un partid de viitor), ei bine, cică acest partid ar fi în pragul unui mare şi răsunător scandal intern.

Iar motivul ar fi taman ţaţa Şoşoacă de la Iaşi şi, ia-auzi ia: comportamentul ei considerat iresponsabil de colegi, ba chiar şi neconform cu statutul unui partid naţionalist şi creştin, aşa cum se vrea AUR. Iar problema zice-se că ar fi aşa de gravă că s-ar fi ajuns până acolo încât să se discute, doar ca idee de lucru, inclusiv despre expulzare din partid. Hm, nici nu ştii ce să zici: o fi de bine, o fi de rău? Vorba ceea: îmi pare băţ, mă bucur cârjă... Căci, deh, dar sinatoare de Iaşi tot rămâne.

Şantaj cu tăierea de pe listă la Spa-ul duhovnicesc

Şi dacă tot vorbim de sinatoarea Şoşoacă şi de şoşocăriile ei, nu se cuvine, iubiţi dreptcredincioşi, să nu pomenim întru vecinicie şi două vorbe despre cel pe care madama asta l-a apărat în instanţă, în procesele lui cu DNA, dar şi în prezentările antimască cu public numeros: mitropolitul de la Constanţa, Teodosie Şpagoveanu cum i se mai spune.

Iată, dragilor, ce susţinere pro-vaccin a prezentat alaltăieri acesta, spre uluirea tuturor, când a fost întrebat ce părere are despre vaccinare: „Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoştinţe solide, ştiinţifice... Sunt într-un studiu foarte bun şi am gânduri pozitive. Am dobândit nişte cunoştinţe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung”.

Hmm, oare de ce s-o fi sucit prelatul? Ei, studiu, şi voi acuma... Gurile rele zic că Prea fericitul l-ar fi ameninţat că, dacă nu pune şi el umărul la oprirea pandemiei, îl nefericeşte de nu se vede: îi mai face plângeri de încă un dosar şi, în plus, îi ia şi Spa-ul de la Dorna Arini şi i-l dă lui Teofan de la Iaşi. Vorba unui cetitor, care i-a şi dedicat o poezioară: «Am argumente,nu păreri / Că doar ştiinţa mă conduce... / Ce negativ gândisem ieri / Şi un ateu şi-ar face cruce.». Faină, faină! Chilie cu Spa, auzi la el...

Un alt punct de vedere

Şi, apropo de AUR-ul de la noi, în contextul şamanilor care au năvălit peste Capitoliul din capitala SUA, haideţi să facem şi noi aicea o mică observaţiune, ca să nu spuneţi că vedem numai ce e rău.

Pai, vorba unui amic, nu ar fi rău deloc să vedem şi partea bună a intrării AUR în lumea politichiei româneşti ca partid parlamentar. de-un par egzamplu, nu mai bine intră ăştia în parlament pe uşa din spate, la costum, băgaţi în ordine şi linişte de niscai băieţi cu ochi albaştri, decât să intre pe uşa din faţă, dar cu pistolul la brâu şi cu căciula dacică în cap?

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.