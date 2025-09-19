Atenție, șoferi: zonă de evitat! Se toarnă asfalt pe pasajul Socola: intervențiile Citadin sunt temporare, până la începerea lucrărilor de modernizare

La comanda Primăriei, Citadin a început lucrări de decopertare și reparații ale carosabilului de pe pasajul Socola. Intervențiile nu fac parte din contractul de modernizare semnat de municipalitate cu Conest în august 2023: lucrările aferente acestui contract vor demara după ce Primăria va relansa licitația de execuție a drumului provizoriu peste calea ferată – în acest sens, astăzi, consilierii locali vor aproba o creștere de buget.

Lucrările efectuate în aceste zile de Citadin vizează decopertarea și așternerea unui singur strat de asfalt pe toată partea carosabilă a pasajului Socola, conform lui Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al municipalității.

„Sunt lucrări de reparații de întreținere realizate de Citadin. Din analiză făcută în teren a rezultat că această intervenție este necesară. Lucrările de modernizare vor demara începând cu partea de structură de sub pasaj, iar până la intervenția la partea de deasupra pasajului, trebuie asigurate condiții normale de trafic. Se va lucra și pe timpul nopții, iar, dacă vremea va fi favorabilă, lucrarea va fi finalizată până luni, inclusiv la nivel de marcaje”, a declarat Sebastian Buraga.

În ceea ce privește lucrările de modernizare, Primăria nu a anunțat un termen clar de demarare a acestora. Deocamdată, municipalitatea trebuie să relanseze licitația în vederea realizării unui drum provizoriu peste calea ferată. La prima procedură, cu o valoare estimată de 7,5 milioane lei, Conest a depus o ofertă cu 30% mai mare. Astfel, Primăria vrea să relanseze procedura cu o valoare estimată mai mare – în acest sens, astăzi, consilierii locali vor aproba o creștere de buget.

