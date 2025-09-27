Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier

Primăria a intrat pe ultima sută de metri cu finalizarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Poitiers. La șoseaua Bucium, lucrările vor continua până în decembrie.

Pe bld. Poitiers, de câteva zile, constructorul Conest a început să facă marcajele, intervenții care vor fi finalizate la mijlocul săptămânii viitoare, potrivit lui Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei. Conform contractului semnat de municipalitate, lucrările trebuie finalizate pe 24 noiembrie. Dar, foarte posibil, acestea vor fi terminate mai repede având în vedere că ultimele lucrări au în vedere montarea rosturilor, reabilitarea trotuarelor și marcajele.

În ceea ce privește șoseaua Bucium, termenul actualizat de finalizare este mijlocul lunii decembrie. „Se lucrează la ridicări la cotă cămine, sunt montate borduri și la trotuare. Aceste intervenții se desfășoară în paralel cu lucrările Delgaz de repoziționare a branșamentelor electrice”, a declarat Buraga.

Va fi relansată licitația pentru drumul provizoriu

O altă lucrare din zonă presupune modernizarea pasajului Socola. Deocamdată, pe pod a intervenit Citadin cu un strat de asfalt, lucrare care nu face parte din contractul semnat de Primărie cu Conest. În schimb, municipalitatea a argumentat că erau necesare astfel de lucrări de reparații curente până la începerea modernizării pasajului.

Pasajul ar trebui reabilitat pe parcursul anului viitor, dar, în primă fază, Primăria trebuie să reia licitația pentru drumul provizoriu peste calea ferată – această alternativă de trafic este necesară pe perioada lucrărilor la pasaj. O primă licitație în acest sens a eșuat după ce singurul participant la procedură (Conest) a ofertat cu 30% mai mult decât valoarea estimată. Între timp, Primăria a crescut bugetul cu 2,2 milioane lei și urmează să fie lansată o nouă licitație, cel mai probabil cu o valoare estimată în jurul sumei de 10 milioane lei comparativ cu cei 7,5 milioane lei estimați inițial.

