Se va ajunge mai greu la mănăstirile Secu și Sihăstria. Podurile intră în reparații

,,Am predat amplasamentul pe drumul județean DJ 157F, pentru refacerea lor și astfel, am declanșat o nouă campanie de modernizare a infrastructurii rutiere nemțene, pentru că vremea a început să se încălzească și este favorabilă execuției lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumurilor care străbat județul și a podurilor aferente.

În cursul anului 2020, Consiliul Județean a modernizat DJ 157F, iar din această primăvară vor fi puse la punct și podurile.

Prin lucrările care încep de acum le vom reface la standardele actuale, pentru a mai rezista alți 50 de ani! Sunt convins că după finalizarea proiectului va crește semnificativ numărul de persoane care vor alege să ajungă la cele două lăcașuri de cult, mănăstirile Secu și Sihăstria, cunoscute în toată țara. În 2021 voi continua să fac ceea ce am început încă de acum patru ani pentru nemțeni: implementez proiecte pentru modernizarea județului, pentru creșterea atractivității lui și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor”, a declarat Ionel Arsene.

Sursa: neamt24