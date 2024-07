Se va intra la liceu cu medii mai mici. Care sunt diferențele în vârf, dar și la mijlocul clasamentului

Un absolvent de pe poziția 100 în ierarhia județeană are, în acest an, media 9,77, față de 9,87 cât era anul trecut. Pe poziția 400, diferența crește la 15 sutimi (vezi tabelul de mai jos). Pentru datele de anul trecut am folosit mediile și ierarhia rezultată înainte de contestații.

Ca în fiecare an, după prelucrarea datelor, Ziarul de Iași va publica estimările pentru ultimele medii de intrare la liceele din Iași, în funcție de cifrele de școlarizare din acest an de la fiecare colegiu.

CITEȘTE ȘI: Iată rezultatele inițiale la Evaluarea Națională 2024 Iași

CITEȘTE ȘI: Elevii ieșeni au obținut doar 7 medii de 10 la Evaluarea Națională, față de 28 anul trecut. Iașul, primul județ după București

Publicitate și alte recomandări video