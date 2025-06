Se va putea bea bere pe stadioane de anul viitor. Un deputat ieșean vrea să modifice o lege de impact în România și, la prima strigare, are majoritate

Aceasta este cunoscută sub numele „Legea Dragomir”, ca urmare a faptului că a fost inițiată de fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, și se referă la prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive.

Conform lui Paraschiv, care în perioada 2014-2021 a fost director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal, modificările pe care le-a propus au fost inspirate de legislația europeană, precum și de experiența acumulată în perioada 2016-2023 ca observator internațional, al forului european de fotbal, UEFA, și al celui mondial, FIFA.

„Ca oficial al Federației Române de Fotbal și observator al unor meciuri de top, am observat o discrepanță importantă între normele europene și cele existente la noi. De aceea, imediat când am devenit deputat și am fost numit președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, mi-am canalizat energia spre a putea oferi fanilor de la noi posibilitatea de a avea aceleași drepturi precum cele ale spectatorilor de pe marile arene ale lumii. Am avut multe discuții, cu specialiști din toate domeniile, cu reprezentanți ai cluburilor, suporterilor și cred că am găsit varianta optimă” a spus deputatul ieșean.