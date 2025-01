Se va scumpi sau nu vinul anul acesta? Cum vrea proprietarul Gramma Iași să atace piața în 2025, un an ce se anunță greu

Marian Olteanu spune că, deși există riscuri, Gramma Wines se adaptează și se pregătește pentru 2025 cu o strategie de creștere și inovare.

„În contextul actual politico-economic, abordăm cu prudență perspectivele generale pentru acest an. Cu toate acestea, în ceea ce privește industria viticolă în care activăm, situația noastră este una aparte. Deși la nivel global se înregistrează o ușoară scădere atât în producția, cât și în consumul de vin, poziția noastră ca producător de nișă și succesul recent în penetrarea unor piețe noi ne oferă motive de optimism. Dimensiunea redusă a operațiunilor noastre, combinată cu flexibilitatea pe care o avem în abordarea piețelor emergente, ne permite să rămânem încrezători în fața provocărilor viitoare. Astfel, în ciuda trendurilor generale, anticipăm o evoluție stabilă, și posibil chiar pozitivă, pentru afacerea noastră în anul 2025”, ne-a declarat Marian Olteanu.

„O creștere dramatică de 300% a sarcinii noastre fiscale”

El atrage atenția asupra impactului negativ al creșterii taxelor și impozitelor, precum majorarea impozitului pe venit de la 1% la 3%. În plus, o posibilă creștere a TVA ar afecta puterea de cumpărare a consumatorilor. „Orice creștere a taxelor și impozitelor ar avea un impact semnificativ și negativ asupra activității noastre. Actualele modificări fiscale ne-au afectat deja considerabil. De exemplu, recenta majorare a impozitului pe venit de la 1% la 3% din cifra de afaceri reprezintă o creștere dramatică de 300% a sarcinii noastre fiscale. În plus, o potențială creștere a TVA-ului ar avea efecte în cascadă asupra întregului lanț economic. Aceasta ar duce la o scădere a puterii de cumpărare a consumatorilor, ceea ce ar necesita din partea noastră eforturi și resurse suplimentare semnificative pentru a ne menține trendul actual de creștere.

Proprietarul Gramma Wines mai spune că schimbările fiscale afectează afacerea atât pe termen scurt, prin scăderea profitabilității, cât și pe termen lung, obligând compania să își regândească strategiile pentru menținerea calității produselor și poziția competitivă pe piață.

Gramma Wines din Iași a replantat 12,5 hectare de viță-de-vie

Cât privește modificările fiscale, Olteanu arată că adoptă o strategie proactivă axată pe creștere și diversificare, nu pe măsuri defensive precum reducerea personalului. „Încă din perioada pandemiei COVID-19, ne-am consolidat capacitatea de reziliență și am dezvoltat strategii adaptative. Această experiență ne oferă încrederea că vom putea implementa măsurile potrivite în fața oricăror provocări fiscale viitoare. În loc să recurgem la măsuri defensive, precum reducerea personalului, am adoptat o abordare proactivă și orientată spre creștere. Recent, am finalizat prima etapă a unui proiect semnificativ de investiții, replantând 12,5 hectare de viță-de-vie. Această inițiativă va reduce costurile noastre cu materia primă și va crește eficiența producției. Mai mult, suntem în proces de pregătire a unei noi etape de dezvoltare care va diversifica liniile noastre de business. Strategia noastră se concentrează pe expansiune și diversificarea portofoliului, nu pe reduceri de personal sau compromisuri în ceea ce privește calitatea”, a afirmat Olteanu.

Nu este exclus să mai crească prețurile produselor

În ceea ce privește prețurile, proprietarul Gramma anticipează o ușoară creștere, justificată de mai mulți factori. Primul ar fi o recoltă de struguri cu 35% mai mică anul trecut, ceea ce a dus la creșterea costurilor de producție, la care se adaugă investițiile continue în îmbunătățirea calității produselor lor.

Olteanu amintește că vinurile Gramma au primit premii importante la competiții prestigioase precum Berliner Wine Trophy și Asia Wine Trophy. „Recunoașterea internațională a calității vinurilor noastre, confirmată recent prin obținerea Marii Medalii de Aur, precum și a medaliilor de aur și argint la competițiile prestigioase Berliner Wine Trophy și Asia Wine Trophy, nu doar că validează eforturile noastre în direcția excelenței, dar și justifică poziționarea noastră într-o categorie superioară de preț pe piață. În esență, strategia noastră se bazează pe inovație, calitate și expansiune inteligentă, mai degrabă decât pe măsuri defensive sau reduceri de costuri care ar putea compromite standardele noastre”, ne explică Olteanu.

Firma a redus dependența de forța de muncă manuală prin modernizarea plantațiilor și investiții în tehnologie, precum utilaje mecanizate pentru prășit. Aceste măsuri au crescut eficiența, arată proprietarul Gramma, ceea ce i-a ajutat să mențină o echipă mică, dar bine calificată.

„Am achiziționat recent un utilaj specializat care înlocuiește prășitul manual”

„Datorită dimensiunilor reduse ale operațiunilor noastre, atât în ceea ce privește suprafața cultivată, cât și mărimea echipei, nu ne confruntăm cu probleme semnificative legate de lipsa forței de muncă, o provocare comună în industria viticolă. Am adoptat o abordare strategică pentru a maximiza eficiența și a minimiza dependența de forța de muncă manuală extinsă. Via recent plantată a fost configurată special pentru a permite lucrări mecanizate extensive, reducând semnificativ necesarul de muncitori. În plus, am achiziționat recent un utilaj specializat care înlocuiește prășitul manual, o activitate care în mod tradițional necesită un număr mare de lucrători. Rezultatele obținute cu acest echipament au fost remarcabile, demonstrând eficiența investiției noastre în tehnologie.

Pe viitor avem în vedere achiziționarea unui nou tractor și a unei mașini de recoltat de dimensiuni reduse. Aceste investiții vor crește și mai mult eficiența operațiunilor noastre, reducând în continuare dependența de forța de muncă manuală”, ne spune Olteanu.

Cum afectează afacerea creșterea salariului minim pe economie

Majorarea salariului minim la 4.050 lei în 2025 va avea un impact limitat asupra Gramma Wines, deoarece echipa este mică. „Având în vedere dimensiunea redusă a echipei noastre, cu un număr restrâns de angajați, anticipăm că impactul financiar direct asupra companiei va fi moderat. Privim această creștere salarială într-un context mai larg. Dacă această majorare contribuie efectiv la îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților noștri și, în același timp, asigură o contribuție mai substanțială la sistemele de sănătate, pensii și la bugetul de stat, considerăm că efectul net poate fi pozitiv. Bineînțeles, acest lucru presupune și o utilizare eficientă a resurselor suplimentare de către stat. Există posibilitatea ca această creștere salarială să aibă un efect pozitiv în cascadă asupra economiei. Chiar și o creștere modestă a puterii de cumpărare poate stimula consumul, ceea ce ar putea aduce beneficii indirecte afacerii noastre și întregului sector economic”, a afirmat proprietarul Gramma Wines.

Care sunt riscurile din acest an, potrivit lui Marian Olteanu

Riscurile pentru acest an sunt instabilitatea politică și posibile măsuri economice nefavorabile, spune Olteanu. Acesta vede drept oportunități gestionarea mai eficientă a fondurilor europene și aderarea României la Schengen, care ar stimula investițiile și turismul.

„Principalul risc pe care îl identificăm este legat de mediul politic și modul în care acesta ar putea aborda problemele economice ale țării. Există temerea că, în loc să se concentreze pe optimizarea cheltuielilor bugetare, autoritățile ar putea recurge la măsuri nepopulare care vor pune presiune suplimentară pe mediul de afaceri. Această situație ar putea fi agravată de potențiale simptome de criză la nivel european sau chiar mondial, creând un context economic dificil. Pe de altă parte, vedem și oportunități semnificative. Într-un scenariu optimist, am putea asista la o schimbare de paradigmă în mediul politic, care să aducă o abordare mai inteligentă și eficientă în gestionarea oportunităților oferite de fondurile europene. De asemenea, aderarea României la spațiul Schengen reprezintă o oportunitate majoră, care ar putea face țara noastră mai atractivă atât pentru investitori, cât și pentru turiști, deschizând astfel noi perspective de dezvoltare economică”, consideră Olteanu.

Omul de afaceri este de părere că mediul de afaceri din România va fi dinamic în anii care urmează, cu provocări fiscale și economice, dar și oportunități prin digitalizare, automatizare și fonduri europene.

Aderarea la spațiul Schengen, calea către noi oportunități pentru România

„Mediul de afaceri din România în următorii ani se prefigurează a fi unul dinamic și plin de provocări, dar și cu potențial semnificativ de creștere. Anticipăm o perioadă de adaptare și reziliență pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pe de o parte, presiunea fiscală crescută și potențialele măsuri economice nepopulare ar putea crea un climat de incertitudine. Acest lucru ar putea forța multe afaceri să-și regândească strategiile, punând accent pe eficientizare și inovație”, atrage atenția proprietarul Gramma.

El spune că vom vedea probabil o accelerare a digitalizării și automatizării în diverse sectoare, ca răspuns la provocările pieței muncii și la necesitatea de a reduce costurile. Pe de altă parte, aderarea la spațiul Schengen și o potențială abordare mai eficientă a fondurilor europene ar putea deschide noi oportunități de creștere și expansiune, crede Olteanu.

„Sectoare precum turismul și exporturile ar putea beneficia semnificativ. De asemenea, companiile care reușesc să se adapteze rapid și să valorifice noile tehnologii vor avea un avantaj competitiv. În industrii specifice, precum cea viticolă, vedem o tendință către investiții în tehnologie și eficientizare a producției, precum și o orientare către calitate și recunoaștere internațională. Această abordare ar putea deveni un model pentru alte sectoare, combinând tradiția cu inovația pentru a rămâne competitive pe piața globală”, a mai spus Olteanu.

