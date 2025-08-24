Se vine „cu treabă”, se pleacă repede! În ciuda cuvintelor frumoase despre oraș, Iașul nu reușește să atragă turiști: cifre modeste și în 2025

La jumătatea anului, statisticile turistice ale județului Iași conturează un tablou fără surprize. Scăderile din iunie sau din primul semestru, comparativ cu anul trecut, nu fac decât să confirme o tendință deja cunoscută: orașul nu reușește să devină un pol de atracție pentru vizitatori. Datele provin din raportul publicat de Direcția Județeană de Statistică Iași.

În iunie 2025, unitățile de cazare din Iași au înregistrat 30.080 de turiști, cu 6,5% mai puțini decât în aceeași lună din 2024. Numărul de înnoptări a scăzut și el, cu 2%, până la 52.383. Într-un județ cu un potențial cultural și universitar consistent, aceste cifre rămân reduse.

Grafic realizat cu ChatGPT

Profilul vizitatorului este clar conturat: în proporție de 85%, turiști români, veniți probabil pentru evenimente punctuale sau deplasări de scurtă durată. Străinii au reprezentat doar 14,6% din total, iar peste 80% dintre ei provin din state europene.

Durata șederii arată aceeași tendință de vizite scurte. Media lunii iunie a fost de 1,74 zile pentru turiștii români și 1,76 zile pentru cei străini. Practic, majoritatea vizitatorilor petrec în Iași mai puțin de două zile, un semnal că orașul este tratat mai degrabă ca o escală decât ca o destinație în sine.

Sosiri în scădere, sejururi foarte scurte

Gradul de ocupare a locurilor de cazare confirmă aceeași realitate: 40,5% în iunie, în scădere față de anul trecut și, oricum, mult sub potențialul orașului. Hotelurile conduc detașat în preferințele vizitatorilor, cu un grad de utilizare de aproape 46%, urmate la distanță de moteluri și pensiuni.

Datele cumulate pe primul semestru aduc aceeași imagine: 161.324 de sosiri, cu 2,2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2024, și 270.290 de înnoptări, aproape identice cu anul trecut. Durata medie a șederii a crescut ușor, de la 1,64 la 1,68 zile, dar rămâne scurtă pentru un oraș care ar putea propune mai mult.

Privind tipurile de cazare preferate, tabloul rămâne aproape neschimbat: hotelurile concentrează peste trei sferturi din totalul sosirilor, iar unitățile de trei stele domină piața, cu mai mult de jumătate dintre rezervări. Ponderea vizitatorilor străini a crescut ușor, până la 14,9%, dar rămâne modestă.

Vizitatori puțini, sejururi mici

Aceste date arată că problema turismului ieșean nu ține de variațiile de la un an la altul, ci de o realitate mai adâncă: Iașul atrage puțini vizitatori, care stau puțin și aleg în mare parte unități de cazare standard, fără ca orașul să reușească să genereze fluxuri consistente de vizitatori.

În spatele cifrelor, problema nu este neapărat scăderea numărului de turiști față de 2024, ci nivelul scăzut în sine al turismului la Iași, un județ care încă nu reușește să se impună pe harta destinațiilor turistice din România.

Sursă foto: https://destinationiasi.ro/

Publicitate și alte recomandări video