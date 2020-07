Se vor mai ţine alegerile locale în noul context epidemiologic? Ce spun liderii politici

Ludovic Orban, PNL: „Data alegerilor este stabilită de Parlament şi este 27 septembrie. Şi alte ţări au organizat alegeri, vă dau exemplu Polonia, Croaţia. În urma organizării alegerilor nu au rezultat efecte negative asupra sănătăţii. Sigur, depinde şi alegerile cum le organizezi, cum stabileşti regulile de campanie. dacă toţi candidaţii poartă mască în interacţiunea cu oamenii, atunci riscul este redus. Organizarea secţiilor de votare e importantă. În ceea ce ne priveşte, obiectivul nostru e să reducem numărul de cazuri, să oprim răspândirea"

Marcel Ciolacu, preşedinte PSD: „De când au venit la guvernare, Orban şi liberalii au avut un singur obiectiv: alegeri. Anticipate, la termen, după termen, alegeri să fie. Atât. Nu ar mai mira pe nimeni dacă şi acum vor lua o decizie în funcţie de propriile interese electorale şi fără să se gândească niciun moment la protejarea sănătăţii populaţiei. PSD este pregătit pentru alegerile locale şi le vom câştiga indiferent de manevrele pe care le vor face Guvernul, PNL şi Iohannis. Parlamentul şi-a făcut datoria şi a creat cadrul legislativ pentru alegerile locale. De aici înainte este treaba Guvernului să gestioneze lucrurile, inclusiv evoluţia pandemiei. Îmi doresc ca aceste lucruri să fie foarte bine fundamentate pentru a nu pune în pericol sănătatea românilor prin decizii proaste”.

Victor Ponta, preşedinte Pro România: „Este o uriaşă inconştienţă, dar este un blat între PSD şi PNL. Ori mint cu numărul de cazuri, ori nu trebuie să facă alegeri - amândouă împreună nu au logică. Este o inconştienţă uriaşă când pe de o parte spui că creşte numărul de cazuri, iar pe de altă parte spui că faci alegeri. Dacă se înmulţesc în ritmul ăsta cazurile nu există activitate umană unde să se răspândească mai repede cazurile decât în campanie unde trebuie să strângem semnături, să ne întâlnim 10 milioane de oameni în 18.000 de secţii de vot (...) Noi am spus public asta peste tot: Nu se pot face alegeri în condiţiile în care numărul de cazuri creşte.

Korodi Attila, liderul deputaţilor UDMR: „Momentul alegerilor trebuie gestionat chibzuit şi trebuie analizată ca soluţie dublarea secţiilor de votare ca densitatea persoanelor care ajung la secţiile de votare să nu fie atât de mare. Întrebarea care se pune este dacă participarea la secţia de votare este echivalentă cu mersul la magazin. Aici profesioniştii trebuie să-şi spună punctul de vedere. Important este ca perioada de campanie să se desfăşoare online. Trebuie spus că acest lucru nu se va schimba nici anul viitor pentru că nu cred vom avea o situaţie mai propice şi trebuie să ne adaptăm la situaţia actuală. Campania electorală, în opinia mea, se poate desfăşura online fără probleme. Au demonstrat-o alegerile trecute că societatea românească poate să se adapteze şi să ia decizii corecte pe baza informaţiei pe care o primeşte din spaţiul online şi media. În ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor în contextul creşterii numărului de cazuri, cred că e nevoie de o decizie chibzuită care să se pe baza analiza experţilor epidemiologici”.

Varujan Vosganian, ALDE: „Este o situaţie fără precedent care duce la blocarea drepturilor cetăţeneşti printre care dreptul la întrunire, dreptul la mobilitate. Având în vedere simultaneitatea dintre starea de alertă şi precampania electorală în care trebuie adunate semnături, trebuie validate candidaturile prin întruniri publice, ar trebui să avem în vedere că alegerile trebuie să se realizeze într-un spirit liber şi corect. De aceea ne trebuie un punct de vedere din partea Guvernului cu privire la toate aceste chestiuni. Mesajele Guvernului conform cărora se poate transfera comunicarea pe online este după opinia ALDE o poziţie care este controversată pentru că în ultima vreme tendinţa de a muta România reală în România virtuală este tot mai accentuată. Educaţia se face online, cultura se face online, preşedintele a spus că justiţia trebuie să se facă online. Democraţia online nu a fost încă experimentată şi nu aş vrea să ajungem într-o situaţie în care să ne dăm seama că democraţia online este o democraţie distorsionată”

Eugen Tomac, PMP: „Ne îngrijorează şi pe noi mărirea numărului de cazuri de persoane infectate şi evident că viaţa cetăţenilor este prioritate zero. În acelaşi timp, alegeri au fost amânate o dată, a existat un consens acum două luni de zile ca pe data de 27 septembrie să avem alegeri locale sigur respectând toate regulile necesare impuse într-o asemenea criză sanitară şi atât timp cât situaţia este ţinută sub control de către autorităţi consider că se poate merge înainte cu organizarea alegerilor, doar în situaţia în care numărul celor internaţi şi infectaţi nu creşte. Dincolo de persoanele depistate pozitiv asimptomatice trebuie să privim lucid spre riscul care îl pot genera şi dacă sistemul de sănătate face faţă. În Franţa au murit 20 000 de cetăţeni şi ei au avut în urmă cu o lună alegeri locale, Polonia o ţară afectată de coronavirus au avut alegeri prezidenţiale. Lucrurile trebuie cântărite foarte atent şi dacă situaţia o impune va trebui să luăm decizia amânării. La cum arată poza astăzi consider că încă se pot organiza alegeri ideal ar fi fost să le facem electronic dar din păcate s-a respins acestă soluţie. În cazul în care vom ajunge în situaţia unui număr foarte mare de cazuri se impune măsuri pentru protejarea vieţilor oamenilor, inclusiv amânarea alegerilor dar la ora actuală consider că încă putem rămâne în această logică”.

Ionuţ Moşteanu, USR: „Aflăm acum că datele oficiale pe care guvernul şi-a fundamentat prelungirea stării de alertă arată 1600 cazuri noi pe zi în august şi o creştere exponenţială a cazurilor noi de coronavirus în perioada următoare. În acest scenariu asumat oficial de Guvern mi se pare o IRESPONSABILITATE să se organizeze alegeri locale în 27 septembrie. Oricât de mult am vrea să scăpăm de PSD-işti din primării, la Piteşti şi în multe alte locuri, SĂNĂTATEA oamenilor trebuie să fie pe primul loc. O lună şi jumătate de precampanie şi una de campanie în 3000 de localităţi, ziua votului cu 200.000 de oameni în aceeaşi camera pentru 16 ore pe zi în comisiile din cele 19.000 de secţii de votare ar duce la o catastrofă. O să discut şi cu colegii mei din USR-PLUS, probabil sunt discuţii şi în celelalte partide, dar până ajung partidele la o concluzie Preşedintele Klaus Iohannis are un rol esenţial acum - trebuie să cheme la consultări URGENT toate partidele parlamentare, medici şi epidemiologi şi să decidă amânarea alegerilor."