Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, crede că actualul Guvern nu va rezista un an

Stănescu a mai spus că, în opinia sa, ”poporul va ieşi în stradă şi ei vor pleca”, comparând guvernul Cîţu cu guvernul CDR din perioada 1996 – 2000. ”Acest guvern nu va rezista un an de zile, nu are cum să reziste un an de zile la măsurile pe care le iau”, a mai spus Stănescu la emisiunea Punctul de Întâlnire, moderată de Radu Tudor.

Ce a mai spus Stănescu

Eu aş numi guvernul Cîţu şi guvernul Orban ”guvernul minciunii”. Au spus în campanie că vor mări pensiile, iese acum Ludovic Orban şi spune că nu poate să mărească pensiile. Mai mult, spune că nici voucherele de vacanţă, nici gratuitatea pentru studenţi. Vorbim de 5 milioane de pensionare, de 600 de mii de studeţi, de 1, 2 milioane care lucrează în sistemul bugetar. Şapte milioane. Au minţit pentru vot toată România.

În PNL sunt două grupări, gruparea Orban şi Cîţu. În USR/ PLUS gruparea Barna şi Cioloş. Trebuie să ia lumină de la ambele grupări. Nu ai timp să te califici la locul de muncă, nu ai timp. Parcă ar fi în opoziţie, nu la putere.

Despre tăierea sporurilor. Era o chestiune mascată, dar avea un venit salarial acceptabil. Veniturile salariale de la stat nu sunt mari. Sunt şi aberaţii, e posibil. Dar nu putem pleca de la excepţii să facem reguli.

