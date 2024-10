Sectorul medical din Iași se îndreaptă spre afaceri anuale de aproape 800 de milioane de euro

Sectorul sănătății din Iași, alături de alte domenii caracterizate prin produse mici cu valoare adăugată mare, se dezvoltă constant, ceea ce contribuie semnificativ la creșterea economică a regiunii. Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Iași, a subliniat acest aspect în cadrul conferinței „Asigurările, instrument de protecție, dar și de dezvoltare economică. Situaţia pieţei asigurărilor din regiunea Moldova”, organizată la Iași de Ziarul Financiar și Omniasig marți, 15 octombrie.

Regiunea Moldovei este văzută extrem de ambițioasă

Chiar și în absența unei autostrăzi, sectorul IT, industria auto și cea farmaceutică au reușit să genereze un impact pozitiv asupra PIB-ului județului Iași, spune Paul Butnariu.

„În condițiile în care nu avem acces la o infrastructură adecvată, economia Iașului s-a profilat pe produse de mică dimensiune cu valoare adăugată foarte mare. Avem partea de IT, dar și industria, care în ultimii șapte, opt ani a avut cea mai mare contribuție la PIB-ul județului”, a explicat președintele CCI Iași. Printre companiile care au susținut acest avans se numără Phinia (fosta BorgWarner) din domeniul auto, a exemplificat Butnariu.

În acest context, Mihai Tecău, CEO Omniasig, a evidențiat rolul esențial al asigurărilor în sprijinul dezvoltării economice a regiunii. El a caracterizat zona Moldovei ca fiind extrem de ambițioasă, fiind convins că o bază solidă de asigurări poate facilita creșterea economică și educațională în Moldova.

Domeniul medical, în plin avânt la Iași

Pe de altă parte, după cum a remarcat președintele CCI Iași, un domeniu în plină expansiune este cel medical. Cu toate acestea, lipsa infrastructurii rămâne o problemă majoră, afectând creșterea economică echitabilă a regiunii.

„Putem face și o paranteză aici, în Iași sunt 1.565 de firme care au codul CAEN legat de medicina umană, tot ceea ce înseamnă producători de echipamente medicale, de produse farmaceutice și de asistență medicală, inclusiv servicii medicale de spitalizare. Aceste firme produc 788 milioane de euro, cu un profit de 104 milioane euro. Deci este un business al Iașului, în acest domeniu Iașul fiind al doilea județ al României ca activitate după București. Toate acestea în condițiile neprietenoase cu care am fost până acum alimentați de către autoritățile centrale. Chiar dacă această autostradă A7 este în progres, și într-adevăr putem să observăm parcursul ei, până la urmă autostrada sau legătura de infrastructură care va permite dezvoltarea echitabilă (…) cu celelalte regiuni ale României o reprezintă autostrada A8. (…) Autostrada cea mai eficientă din punct de vedere economic și al timpului de parcurs este autostrada A8. Reduce timpul de parcurs între cele două capete ale autostrăzii Târgu Mureș – Iași cu 40%. Am venit de la Timișoara în urmă cu o lună și am reușit să facem de la Timișoara până la Iași 9 ore, față de 13 ore, 14 ore sau mai mult cât se făcea înainte. De ce? Pentru că avem autostrada, cu o mică excepție, de la Timișoara până la Târgu Mureș”, a precizat Butnariu în cadrul evenimentului.

La un drum Iași – Oradea ai de trecut prin mai mult de 100 de localități

„De la Iași până la Oradea sunt de traversat 126 de localități. Nu vă mai spun diferența de costuri, salarii pentru șoferi și așa mai departe. Din perspectiva noastră, a comunității de afaceri ieșene, o spunem foarte clar și răspicat: autostrada A7 fără a fi completată cu autostrada A8 nu va avea eficiență economică, ci va crea dimpotrivă o discriminare între Valea Siretului și Valea Prutului, inclusiv Republica Moldova”, a mai spus Butnariu.

Aproape 80% din exporturile Iașului merg spre vestul Europei

El a atras atenția că lipsa unei autostrăzi între Iași și vestul României face ca infrastructura să fie insuficientă pentru a susține fluxurile comerciale. Aproximativ 70% – 80% din exporturile din Iași se îndreaptă spre vestul Europei, iar absența unei infrastructuri rutiere și feroviare adecvate crește costurile pentru companii, arată Butnariu.

El a mai menționat în cadrul evenimentului că, odată cu dezvoltarea autostrăzii A7, dar neapărat și A8, există speranțe ca Pașcaniul să devină un nou nod economic important, comparabil cu Sebeș, având în vedere poziția strategică la intersecția de autostrăzi. „Autostrada A7 va crea un avantaj, dar sperăm că Pașcaniul va deveni un viitor Sebeș, fiind la o intersecție de autostrăzi”, a punctat Butnariu.

Citește și:

Publicitate și alte recomandări video