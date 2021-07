Sedes Apartamente Păcurari – Locuințe în Iași cu loc de parcare gratuit! (P)

La început de iunie, într-o zi însorită, am plecat să vizitez o nouă posibilitate de a-mi cumpăra un apartament. Sunt adepta de a locui în oraș și de aceea am vizitat SEDES APARTAMENTE PĂCURARI ( www.sedes.ro )

La sensul giratoriu de la capăt Păcurari, am urcat 600 m în dreapta și am ajuns într-o zona linistită cu o curte imensă unde o macara trona în mijlocul unui ansamblu de 3 blocuri în formă de U. Și surpriza a fost să remarc cu bucurie în suflet că proiectul acesta este realizat de aceeași oameni minunați ce au construit acum ceva ani în Copou, pe Aleea Mihail Sadoveanu, la adresa Tudor Vianu 4 apartamentele care au avutun real succes și s-au vândut integral între anii 2016 și 2019. Știu ca acele apartamente au fost o reușită și sunt oameni mulțumiți, deoarece am prieteni care locuiesc acolo și mi-au vorbit cu drag de casele lor extrem de eficiente din punct de vedere al confortului și al costurilor reduse de întreținere!

Noul proiect se numeste SEDES APARTAMENTE PĂCURARI.

SEDES înseamnă cămin în limba latină. Aici, am simțit energia benefică continuă care este adusă de acest cuvânt și se împrăștie ca o boare de căldură asupra clădirii nou construite.

Un domn elegant, mândru de realizările dumnealui în acest domeniu atât de minunat în care construiești pentru a dărui un cămin primitor pentru o viață de om, a început prezentarea:

’’Acest proiect minunat a început in luna martie 2020 și va fi finalizat în anul 2023. Corpul C (care este aproape finalizat) va fi dat in folosință la sfârșitul anului 2021. Corpul B va fii gata în anul 2022 și corpul A in 2023. În această perioadă am început doua lucrări importante pentru proiectul nostru, extinderea branșamentului de energie electrică și extinderea branșamentului de gaz, evident pentru toate cele 3 blocuri, A, B si C. Lucrările pentru branșamentele la rețelele de apă si canalizare vor începe aproximativ în luna iulie. În partea dreaptă, avem corpul C, corp deja vândut în totalitate, unde lucrările se finalizează în luna august. Acum se executa lucrările de interior.

La corpul B am terminat de finalizat structura (chiar zilele astea se lucrează la ultima placă de la etajul 4) urmând ca în următoarea etapă să începem să lucram la zidăria din BCA. Apoi restul lucrărilor.

Corpul A nu are lucrări începute. Ultima lucrare va fi amenajarea grădinii din interior tip atrium.’’

Am început, în timp ce îi ascultam cuvintele, să visez cu ochii deschiși: vedeam grădina interioară cu alei și gazon, copaci și loc de joacă pentru copii. Auzeam râset de copil fericit care se poate juca în siguranță în curtea interioară unde vor fi plantați 45 de arbori! Și verdele naturii va domina peisajul! Apartamentele de la parter au și ele gradină în proprietate privată, așa cum balcoanele de la etajele superioare au lățime de până la 2,35 metri, adevărate terase unde se poate sta la o masă cu prietenii în serile târzii de vară!

De jur împrejurul clădirii sunt 102 locuri de parcare, fiecare apartament are inclus în preț un loc de parcare aferent celor 66 de apartamente, restul locurilor de parcare putând fi cumpărate la cerere. Parcarea va fi prevăzută cu stâlpi de iluminat ambiental pe toată suprafața din jurul ansamblului și este organizată după un plan de sistematizare care include rigole pentru apa pluvială care ajută în a se evita staționarea nedorită a apei.

Fiecare corp de apartamente are câte un lift Schindler de 6 persoane gândit chiar și pentru persoanele cu dizabilități, persoane care au rezervate și locuri de parcare speciale.

Pentru cei interesați, la parterul corpului C – va funcționa clinica stomatologica Cardio Dent – începând cu luna decembrie 2021. Sunt prevăzute și alte spații comerciale pentru interesul locatarilor.

Există și o stație de încărcare mașini electrice amplasată în nord-estul proiectului.

Dar să intrăm și la interior! Camerele au ferestre imense, de sus și până jos pentru a admira panorama orașului și astfel sunt scăldate în lumina soarelui. Apartamentele pot fi de 1, 2,3 camere și sunt câte două pe fiecare nivel, creînd intimitate maximă. Aerele condiționate sunt montate și incluse în pret. În timp ce eram uimită de toate facilitățile prezentate, domnul elegant, continua să îmi povestească cu lux de detalii informații legate de construcție:

’’Avem sistem de încălzire prin pardoseala TECE – avantajatele sunt confortul și eficiența energetică, în contextul în care caloriferile dispar ca spațiu nefolosit, am folosit BCA Ytong cu cel mai bun indice de transfer termic dintre toate materialele folosite pentru zidărie și termosistem eficient de la Caparol, Dalmatina care este un polistiner grafitat cu un indice de transfer termic superior. Finisajele sunt: uși de intrare in apartament și uși de interior producător Benati (Romania), obiectele sanitare sunt Ideal Standard (Belgia), gresia și faianța sunt Baldocer (Spania), parchetul este Haro (Germania). Deci totul este la standarde înalte. Am respectat proiectul și normele de construcții în proporție de 100%. Totul este gândit până la cele mai mici detalii în ajutorul reducerii cheltuielilor de întreținere a apartamentului în timp. Suntem fericiți că alături de noi avem un nume de referință in piața construcțiilor din Iași și din România, structura fiind executată de Cărabuș Construct Grup.’’

Deja simt cum visul meu devine realitate! Totul debordează de calitate!. Atenția asupra detaliilor este un cuvânt de ordine al acestui cartier!

Dacă vreți să-i contactați pe cei de la Sedes îi puteți găsi pe Stradela I.P.Culianu, nr.43, în Valea Lupului, pe www.sedes.ro, la email: vanzari@sedes.ro sau direct la telefon 0741 290 899.

Recomand cu mâna pe inimă SEDES APARTAMENTE PĂCURARI!