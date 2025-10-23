Ședință cu scântei – Alexe spune că face economie: are posturi vacante de consilieri personali. Site-ul CJ îl contrazice: sunt 9 consilieri pe 8 posturi

Documentele afișate pe pagina de internet a Consiliului Județean îl contrazic: pe cele opt posturi sunt nouă angajați. Leafa unui consilier personal cu normă întreagă pornește de la 6.000 de lei net.

Spiritele s-au înfierbântat în debutul ședinței de ieri a CJ după ce un consilier PSD l-a întrebat pe președintele Costel Alexe câți consilieri personali au el și cei doi vicepreședinți.

„Și în primul mandat, și în al doilea mandat, această echipă a Consiliului Județean Iași nu a avut niciodată, dar niciodată, ocupate toate funcțiile sau normele de consilieri personali pe cabinetele noastre. Asta înseamnă că și în primul mandat, și în al doilea mandat, administrația liberală a Consiliului Județean – și aici mă refer la conducere – a făcut economii la bugetul județului nostru. Considerabile”, a subliniat șeful CJ.

Cea mai nouă organigramă publicată pe pagina Consiliului Județean datează din iunie 2024 și menționează 240 de posturi. Dintre acestea, 189 ar fi ocupate, potrivit simulării reducerii posturilor din administrație publicată la începutul lunii septembrie de Guvernul Bolojan.

Hotărârea CJ nr. 241/iunie 2024 care aprobă organigrama menționează patru posturi de consilier ocupate de tot atâția oameni la cabinetul președintelui, două posturi (doi angajați) la cabinetul „vicepreședintelui 1” și încă două posturi (trei angajați, dintre care unul cu un sfert de normă, iar un altul cu trei sferturi) la cabinetul „vicepreședintelui 2”.

Cât primesc și ce sporuri ratează consilierii personali

Potrivit Codului administrativ intrat în vigoare în 2019, vicepreședinții CJ pot să aibă câte două posturi de consilier în cabinetele proprii, în vreme ce președintele, șase posturi. În 2023, o lege (nr. 296) limitează numărul de locuri în cabinetul președintelui la patru. Așadar, toate posturile din cele trei cabinete sunt ocupate.

Cât privește lefurile cu care sunt plătite cele nouă persoane, ele pornesc de la 11.100 de lei brut, salariul de bază. În cazul celor doi consilieri care își împart un loc în cabinetul „vicepreședintelui 2”, această sumă se împarte, evident.

Cum legea precizează că membrii cabinetelor șefilor CJ nu fac parte din aparatul de specialitate (departamentele) administrației județului, ei nu primesc tichete de vacanță (800 de lei), indemnizație de hrană (347 de lei/lună) și nici spor de condiții periculoase sau vătămătoare (până la 300 de lei brut/ lună) ca toți ceilalți angajați ai CJ.

