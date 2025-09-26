Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG

Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice importante la începutul săptămânii viitoare. Pe lângă inițiativele private, există și o investiție publică: ApaVital va construi un sediu operațional lângă Piața Păcurari.

Noul centru de relații cu publicul al operatorului de apă și canalizare va funcționa într-un imobil cu până la 6 etaje. În prezent, ApaVital are în desfășurare licitația de proiectare a lucrărilor: operatorul a desemnat câștigătorul, dar încă nu a fost semnat contractul. În documentația de atribuire, operatorul a precizat că noul sediu din Păcurari va găzdui un număr de până la 300 de angajați.

ApaVital are în proprietate un teren cu o suprafață totală de 30.000 mp. Noul sediu, cu o suprafață utilă de până la 9.000 mp, va fi edificat pe strada Cazărmilor și va avea acces dinspre Piața Păcurari.

Proiecte cu blocuri în Dacia, Păcurari și CUG

Consilierii locali vor avea „la mapă” și o serie de proiecte imobiliare de impact. În primul rând, revine la vot investiția propusă de CCI Construct în zona Fortus. CCI Construct deține 3,3 ha pe latura sudică a fostului combinat și propune 14 blocuri cu 11 etaje. O decizie privind acest proiect a fost amânată în mai multe rânduri de către plen.

O altă investiție imobiliară este propusă în celălalt capăt al orașului, în Păcurari. Grupul Tester vrea un complex de clădiri cu un regim de până la 15 etaje lângă IDEO. Ansamblul cu locuințe, birouri și diverse servicii va fi format din corpuri de clădire care vor avea patru niveluri propuse în subteran. Grupul Tester are în proprietate 1,1 hectare: construcțiile vor ocupa circa 5.500 mp, circulațiile (auto și pietonale) 3.300 mp, iar alți 2.200 mp sunt rezervați spațiile verzi.

Viitorul complex va include locuințe colective, spații de birouri, centre comerciale, unități medicale, restaurante, servicii și facilități de agrement. Conform investitorului, proiectul va avea un rol catalizator pentru zonă, atrăgând noi investiții și contribuind la dinamizarea economică a perimetrului din jurul IDEO. De asemenea, prin mixul de funcțiuni propus, inițiatorii susțin că dezvoltarea va contribui la diversificarea ofertei rezidențiale și comerciale din partea de vest a orașului.

Nu departe de IDEO sunt propuse blocuri turn în Dacia. Este vorba despre extinderea complexului Comat Towers, aflat în construcție: pe un teren cu o suprafață de 3.500 mp de pe strada Serg. Gr. Ioan vor fi construite tronsoane de bloc cu un regim pe 16 niveluri: 3 în subteran, parter, mezanin și 11 etaje (ultimul etaj este tehnic). Acest proiect, la fel precum cel propus de CCI în CUG, a mai fost în dezbaterea plenului, dar luarea unei decizii a fost amânată.

Alte proiecte urbanistice care vor fi dezbătute de către consilieri locali constau în construirea unui centru social în Tătărași (Asociația „Glasul Vieții”), o biserică pe strada Voinești și alte inițiative care vizează edificarea de locuințe individuale.

Ședința Consiliului Local va avea loc marți, 30 septembrie.

