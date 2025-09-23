Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate

Printre altele, Consiliul Județean preia terenul de sub Parcul Industrial de la Lețcani și câteva suprafețe de-a lungul drumului ce va fi lărgit la Lunca Cetățuii.

Consilierii județeni se reunesc miercuri în ședința ordinară a lunii septembrie. Pe ordinea de zi domină proiectele privind dezmembrări, alipiri și transferuri de imobile (terenuri). Printre propunerile asupra cărora urmează să se pronunțe aleșii sunt cele care vizează trecerea unor suprafețe de la comunele Ciurea (191 mp) și Miroslava (1724 mp), respectiv de la municipiul Iași (259 mp) la Consiliul Județean. „Mutarea” se face în perspectiva extinderii la patru benzi a drumului DJ 248 de la ieșirea din Iași până în Lunca Cetățuii, la intersecția cu Centura Iași Sud.

Un alt proiect de hotărâre vizează trecerea „la județ” a terenului pe care a fost amenajat Parcul Industrial de la Lețcani. Amintim că, după mai multe luni marcate de neînțelegeri, Consiliul Local al comunei a fost de acord la sfârșitul lui august cu transferul celor 18,6 hectare către CJ, procesul-verbal fiind încheiat cu câteva zile în urmă.

Concesionări și gospodării de apă

Și de la Aeroport „pleacă” trei suprafețe de teren, de câteva mii mp fiecare. Consiliul Județean le va prelua în administrare, urmând să fie scoase la licitație în vederea concesionării lor. Regia va rămâne să administreze în continuare infrastructura aeroportuară desfășurată pe mai mult de 100 de hectare.

Tot în zona Ciric, pe strada Moara de Vânt, două terenuri vor fi alipite în unul cu o suprafață totală de 2375 mp. ApaVital va demola un rezervor de apă existent acolo și va construi unul suprateran cu o capacitate de 2000 mc, în perspectiva dezvoltării urbanistice a zonei. Proiectul mai include o staţie de pompare a apei potabile, refacerea împrejmuirii și alimentarea cu energie electrică.

„Rezervorul de apă actual are o capacitate de 1.000 de metri cubi și este de tip semiîngropat. Acesta urmează să fie înlocuit cu un nou rezervor, suprateran, cu o capacitate de 2.000 de metri cubi, pentru a asigura consumul de apă potabilă din zonă. Din motive legate de încadrarea în normele europene privind sănătatea publică, este necesară o alipire a celor două suprafețe de teren, rezultând o suprafață unică, astfel încât aceasta să încadreze în perimetru atât rezervorul cât și instalațiile auxiliare”, ne-au precizat reprezentanții societății de apă.

În fine, alte două proiecte de hotărâre se referă la același imobil (clădire și teren) de pe strada Sărărie nr. 177C, în suprafață de 156 mp, care revine din administrarea IRO în domeniul public al CJ, apoi trece în folosința gratuită a Universității „Petre Andrei”. Vreme de 25 de ani, acolo va fi amenajat și va funcționa un cabinet stomatologic didactic pentru programul de Asistență pentru profilaxie stomatologică.

Cât costă câteva zile de contract cu TVA mai mare

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri mai sunt câteva propuneri. Unul dintre ele recalculează devizul general pentru modernizarea unui drum județean în urma modificării TVA de la 19 la 21 la sută. Este vorba de cei 6 km dintre Potângeni și Românești pe DJ 282D. Contractul a fost semnat cu Eky-Sam la sfârșitul lui aprilie 2024, cu o durată de 16 luni. TVA a fost majorată cu două procente de la 1 august anul acesta, dar proiectul s-a scumpit cu aproape 600 de mii de lei. Potrivit proiectului de hotărâre, totalul cheltuielilor a ajuns la 28,4 milioane de lei.

Ordinea de zi este completată până la poziția 35 cu alte câteva proiecte de hotărâre privind domeniile medical și al asistenței sociale.

