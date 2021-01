Sef din Politie, urmarit penal pentru conducere sub influenta alcoolului

Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.

Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, nu a mai revenit la serviciu din data de 18 decembrie, la o zi dupa ce a fost gasit aproape inconstient, in masina institutiei, pe o strada din oras. Acesta a intrat cu masina intr-un sant. Politia a fost anuntata de persoanele care au ajuns primele la fata locului. Ilcu a fost transportat la spital, unde a intrat in coma alcoolica pana a doua zi dimineata. Initial, procurorii au efectuat cercetari in rem pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, iar, in 4 ianuarie 2021, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspect pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.

"Pentru a dispune astfel, procurorul a retinut ca din actele de urmarire penala efectuate in cauza a rezultat banuiala rezonabila ca, in data de 17.12.2020, in jurul orei 17:00, suspectul I.D.I. a condus un autoturism pe un drum public din mun. Alba Iulia avand o alcoolemie de peste 0,80 g la mie alcool pur in sange. Din buletinele de analiza toxicologica a rezultat ca suspectul a avut o alcoolemie de 5,68 g la mie alcool pur in sange la ora 18:10 si 5,23 g la mie alcool pur in sange la ora 19:10, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu precizie a starii de fapt deoarece suspectul nu a fost surprins in flagrant de catre organele de politie cand a condus autoturismul", se precizeaza intr-o comunicare a Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.

