Șefa de la Ambulanță: „Nu știm ce se întâmplă la Iași, este ceva de speriat”. Plus 15%: 550 cazuri în numai 24 ore

Dr. Angelica Hristea, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că problema nu este doar de sărbători, însă acum s-a atins un vârf greu de conceput până în prezent.

„Nu știm ce se întâmplă la Iași. Din discuțiile comparative cu managerii din celelalte județe, excluzând Bucureștiul, Iașul este singurul care are un trend ascendent al solicitărilor la ambulanță. Este ceva de speriat. Nu știu ce se întâmplă la noi, fie pentru că avem spitalele împrăștiate și sunt multe consultații, dar e clar că și apelurile dinspre populație sunt mai multe. Suntem al doilea județ din țară, după București, după numărul de solicitări, în condițiile în care știți că ținem cu dinții de parcul auto”, a declarat dr. Angelica Hristea.

Foarte multe cazuri și multe bătăi: toate ambulanțele au fost pe teren

În aceste două săptămâni s-a menținut un trend general: cele mai multe intervenții au avut loc pentru problemele cardiovasculare. Dar ce a remarcat medicul suplimentar este că au fost foarte multe conflicte care s-au soldat cu traume, oamenii s-au certat, s-au bătut și a fost nevoie de intervenția medicilor. Și petardele au adus foarte mulți adulți cu ambulanțele către spitale, cu răni la mâini și la nivelul feței. Iar ca de fiecare dată, de sărbători, au fost cei care au ajuns la spital cu probleme gastro-intestinale, cauzate de excesul alimentar.

„Nu doar că am lucrat cu personal 100%, dar am și suplimentat. Toate ambulanțele pe care le avem la dispoziție au fost pe teren, au fost și oameni care au făcut gărzi suplimentare. Nu avem ce face mai mult și știm, de obicei, că atunci când lumea are multe zile libere noi o să avem mai mult de lucrat. Au fost și medicii de familie într-o concediu prelungit, multe dintre cazuri probabil s-ar fi rezolvat de către ei direct în mor normal, dacă erau în activitate”, a completat dr. Angelica Hristea.

Una dintre marile probleme în această perioadă a fost cu constatarea deceselor la domiciliu. Au fost și multe cazuri: între 7 și 10 de decese într-o tură de 12 ore. Este vorba de morțile la domiciliu care nu sunt suspecte și pentru care nu este necesară intervenția Poliției, pentru emiterea certificatelor de deces. În mod normal, activitatea este desfășurată de medicii de familie, dar cum au fost concediile prelungite la finalul anului trecut, activitatea a fost preluată în mare parte de serviciul de ambulanță.

10 morți pe zi, cu familii în așteptarea certificatelor de deces

„A trebuit să ne deplasăm în tot județul pentru aceste constatări – este o problemă care nu se va rezolva niciodată. A rămas în sarcina noastră, cu medicii de familie plecați în concediu, iar noi a trebuit să constatăm decesele. Am trimis doar medicul de pe consultație, nu cel de la urgențe, care nu poate să meargă la așa ceva. Astfel că a fost o singură persoană care pe o tură de 12 ore a avut și 10 solicitări, iar distanțele din județ sunt foarte mari. De când sunt director medical am încercat să găsim o soluție pentru problema asta și nu am identificat – suntem punctul terminus al asistenței medicale și trebuie să preluăm noi”, a precizat managerul de la SAJ Iași.

Practic, un medic a fost blocat doar pentru aceste consultații în această perioadă, când putea să meargă și pe intervenții. Dr. Angelica Hristea spune că, dacă medicii de gardă sunt plecați la intervenții, când apare o urgență cel de la consultație urcă pe o ambulanță de tip B și face și el urgențe, atunci când este la sediu. „Și una e să faci o constatare în municipiu când într-o oră ai terminat, dar să ajungi la Țibănești, la Gorban, în tot județul și înapoi, e complicat”, a conchis dr. Hristea.

