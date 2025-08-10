MICA PUBLICITATE
EXTERN

Șefa diplomației europene convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane

De Redacția
duminică, 10 august 2025, 18:29
1 MIN
Șefa diplomației europene convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, scrie Agerpres.

Ea a anunțat că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului pe care președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, îl vor avea vineri în Alaska, relatează Reuters.

„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze serios. Orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, pentru că este o chestiune ce ține de securitatea Ucrainei și a întregii Europe”, a declarat Kaja Kallas într-un comentariu transmis prin e-mail.

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin.

Kallas a mai spus că „în timp ce lucrăm pentru o pace durabilă și justă, dreptul internațional este clar: toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”.

„Un acord nu trebuie să devină o rampă de lansare pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat ea.

Vineri, înainte de confirmarea summitului, Donald Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului. Președintele SUA a adăugat că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Etichete: administratia Trump, Kaja Kallas

