Şefa sectorului garduri

Atleta americană Sydney McLaughlin a stabilit, duminică, un nou record mondial în proba de 400 de metri garduri, în cadrul selecţiei americane pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care are loc la Eugene (Oregon), Sportiva de 21 de ani a oprit cronomerul la 51,90 s, în finala probei. La Eugene (Oregon), vicecampioana olimpică le-a întrecut pe Dalilah Muhammad (52.42) şu Anna Cockrell (53.70 s), toate trei obţinând calificarea la Jocurile Olimpice. Campioana olimpică şi mondială, Dalilah Muhammad, era deţinătoarea recordului mondial, cu 52.16, perfromanţă stabilită la CM de la Doha, în 2019. Cursa, care trebuia să se desfăşoare în cursul după-amiezii, a fost amânată până seara din cauza temperaturilor ridicate înregistrate la Eugene. Această amânare nu a avut însă un impact negativ asupra lui McLaughlin sau Muhammad, care s-a distanţat imediat de restul alergătoarelor, după un start rapid. Dalilah Muhammad, al cărei presezon a fost perturbat după ce a contractat Covid-19, în prima parte a acestui an, a avut un uşor avans la ieşirea din ultimul viraj. Însă ea nu a mai putut reacţiona în momentul în care McLaughlin a accelerat pe ultima linie dreaptă şi a trecut prima linia de sosire. „Nu aş putea fi mai mulţumită. Am avut încredere în Bob (n.r. - Kersee, antrenorul ei) şi în întreaga mea echipă de mai multe luni, ştiam că lucrăm foarte bine”, a spus noua deţinătore a recordului mondial, care a debutat la JO în 2016, la Rio de Janeiro, la vârsta de 17 ani, competiţie la care a ajuns în semifinale. Anul trecut, la Mondialele de la Doha, Sydney s-a clasat pe locul II, după Muhammad, ambele făcând parte din ştafeta americană de 4x400 m. McLaughlin a devenit prima femeie din istorie care coboară sub 52 de secunde.