Şefii din Fiscul ieşean au mână bună la pariuri sportive. Câştiguri bune în declaraţiile de avere

Unul dintre șefii Finanțelor ieșene a câștigat pe parcursul anului trecut o sumă frumuşică din jocurile de noroc. Bogdan-Emilian Ciornei, director executiv Servicii interne în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași, a încasat în anul 2020 din pariuri sportive și jocuri online un venit de 60.885 lei (echivalentul a 12.600 de euro), bani proveniți de la compania Gml Interactive Ltd, înregistrată în Malta, care administrează Betano Casino România.

Informațiile apar în cea mai recentă declarație de avere a acestuia, completată în luna iunie 2021, consultată de „Ziarul de Iași". De la DGRFP Iași, Ciornei a ridicat venituri din salarii de 143.619 lei pe anul trecut, circa 12.000 lei/lună (aproape 29.500 de euro/an, 2.450 de euro/lună). Față de anul 2019, în 2020 a câștigat mai mult cu 51.000 lei (10.800 de euro), având în vedere faptul că pe atunci declara un venit total din salarii de la DGRFP Iași de 92.544 lei.

Nici o proprietate imobiliară

Revenind la declarația de avere curentă, chiar dacă rezultă venituri totale pe anul 2020 de 204.500 lei (42.100 de euro), provenite din salarii și jocuri de noroc, Ciornei nu are nimic înregistrat pe numele lui, nici casă, nici terenuri, nu a declarat niciun depozit bancar, nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii ori obiecte de artă. De altfel, din analiza documentelor semnate și completate de către Ciornei din anul 2010 încoace, disponibile pe site-ul DGRFP Iași, ultima dată când apărea ca proprietar al unui apartament în Iași în suprafață totală de 64,89 mp a fost în anul 2016. De atunci, categoria bunuri imobile/clădiri din declarația de avere a acestuia este „barată". Conduce o Dacia Sandero an de fabricație 2019, iar în anul 2021 a contractat mai multe credite de consum: două la Garanti BBVA, în valoare totală de 238.400 lei (scadente în anul 2026, respectiv 2031), și unul la Alior Bank, de 120.000 lei (scadent în 2026).

Soția lui, Nadia Elena, institutor la Școala Mihai Codreanu Iași, a obținut venituri din salarii de 56.605 lei anul trecut (11.700 de euro), iar de la PROJOC ED un venit anual de 6.113 lei (1.260 de euro), tot ca institutor. Aceasta mai apare în documentul de avere completat luna trecută de Ciornei și cu dividente de 241 lei de la Olimp SA. Cei doi au împreună doi copii, ale căror alocații au însumat 2.768 lei în anul 2020.

Cine vine din urmă

Ciornei nu este singurul șef împătimit al jocurilor de noroc din cadrul Fiscului ieșean, și în declarațiile de avere pe anul 2020 (aferente veniturilor pe anul 2019) ale unora dintre colegii săi fiind consemnate venituri obținute din jocurile de noroc sau care provin de la Compania Națională „Loteria Română". Mai mult de atât, unul dintre ei a trecut în document și banii obținuți de copil după ce a jucat la „păcănele".

Astfel, Paul Ciobanu, directorul general al DGRFP Iași, se află printre cei care și-au testat norocul la Loto în anul 2019, când a câștigat 375 lei, pe când Carmen Mimi Dămăcianu, șef serviciu la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Iași, a rotunjit veniturile familiei cu o sumă de 17.890 lei (cca 3.700 de euro), după ce unul dintre soți „a tras" un bilet norocos sau chiar mai multe la Loto. Până în urmă cu doi ani, aceasta îl trecea în declarațiile de avere pe soțul ei, Dan Adrian Dămăcianu, administrator financiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, drept persoana care realiza veniturile din premii și jocuri de noroc. Și Dănuț Bolohan, șeful Direcției Regionale Vamale, a câștigat 3.397 lei din pariuri sportive în anul 2019, iar Dumitru Leagăn, șeful Serviciului Fiscal Orășenesc Hârlău, unitate fiscală subordonată AJFP Iași, și-a trecut în declarația de avere completată în anul 2021 și veniturile pe care unul dintre cei doi copii ai săi le-a obținut după ce a jucat la „păcănele" în anul 2020, mai exact 8.234 lei.