Şefii Poliţiei explică de ce s-au întâlnit cu interlopi. Explică ceva, apoi fug de jurnalişti

Şeful IGPR chestorul Liviu Vasilescu, cel care apare în imaginile de la întâlnirea cu reprezentanţii clanului Duduianu difuzate în spaţiul public, a precizat că a fost o operaţiune oficială, legală. Niciunul dintre cei doi nu a rămas pentru a răspunde întrebărilor jurnaliştilor.

Oficialii Ministerului Afacerilor Interne şi Poliţiei Române au precizat că imaginile în care angajaţi ai Poliţiei apar discutând cu membri ai lumii interlope la scurt timp după ce liderul clanului Duduianu a fost omorât într-o înfruntare între clanurile interlope arată poliţişti aflaţi în misiune şi că aceştia au acţionat în cadrul unei acţiuni care a vizat prevenirea unor noi incidente la înmormântarea interlopului Emi Pian. Şeful IGPR, Liviu Vasilescu, spune că a fost „un demers care este absolut legal, făcut cu bună credinţă”.

„A fost o operaţiune oficială a Poliţiei pentru a asigura prin toate mijloacele legale siguranţa cetăţeanului. Această abordare a situaţiei pe care am avut-o, atât contestată de mulţi, a condus la un rezultat bun pentru că acum nu avem alte victime şi nu am avut imagini cu cute de persoane şi un potenţial scandal în stradă, care ar fi făcut mult rău nu doar Poliţiei Române ci chiar României. Sănătatea şi liniştea locuitorilor capitalei la acel moment au cântărit mai mult decât faptul că acţiunea mea ar fi putut fi interpretată greşit. Am făcut un demers care este absolut legal, l-am făcut cu bună credinţă şi aşa am reuşit să rezolvăm lucrurile fără a escalada lucrurile” a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Inspectorul general al IGPR, chestorul principal Liviu Vasilescu.

Acesta a dat asigurări că „nu a negociat şi nu o să negocieze niciodată siguranţa cetăţeanului şi demnitatea poliţistului”.

La rândul său, secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a explicat că sâmbătă, 8 august instanţa de judecată a respins solicitările anchetatorilor cu privire la efectuarea a 33 de descinderi domiciliare, unele dintre acestea în Capitală iar în acest context anchetatorii au adoptat „cea mai eficientă soluţie legală”

„Evenimentul din Bucureşti de la începutlul lunii a fost permanent monitorizat de către mai multe structuri din MAI, misiunea noastră fiind de a preveni producerea unor incidente grave urmare a analizelor de risc (...) Existau informaţii că la procesiunea de duminică, 9 august, erau aşteptate să participe aproximativ 3000 de persoane. Această situaţie putea să ducă la răspândirea infecţiei cu noul coronavirus. De asemenea exista riscul unor acte de violenţă. În săptămâna respectivă structurile MAI au organizat la nivel naţional mai multe acţiuni pentru descurajarea escaladării conflictului. Nu fugim de responsabilitate, cred că aceste acţiuni mediatizate în ultima perioadă au arătat implicarea noastră în activităţile de combatere a criminalităţii” a declarat Despescu.

Acesta a adăugat că „în nicio clipă Poliţia Română nu a negociat siguranţa cetăţenilor cu nicio persoană, nu s-a negociat nici aplicarea legii”, explicând totodată că explicaţiile publice pe care le dau anchetatorii nu trebuie să afecteze anchete sau acţiuni aflate în desfăşurare.

Cei doi oficiali ai MAI şi IGPR nu au răspuns întrebărilor presei legate de acest subiect.

Adevărul a difuzat imagini din care ar rezulta că şefi din Poliţie s-au întâlnit cu membri ai clanului Duduianu înaintea ceremoniei de înmormântare a lui Emi Pian.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, întrebat dacă a discutat cu ministrul de Interne Marcel Vela după apariţia imaginilor de la întâlnirea unor şefi din Poliţie cu interlopi din clanul Duduianu, că a cerut explicaţii ministrului de Interne cu mult timp înainte să fie publicate aceste lucruri. Şeful statului a adăugat că a primit aceste explicaţii şi va cere reprezentanţilor MAI să spună public ce s-a întâmplat acolo.

„Da, am cerut explicaţii ministrului de Interne cu mult timp înainte să se publice aceste lucruri. Am primit explicaţiile dar nu cred că e rolul meu să comentez ce s-a întâmplat acolo. Le voi solicita celor de la MAI să vă explice public despre ce a fost vorba”, a afirmat Klaus Iohannis, chestionat miercuri la Cotroceni dacă i-a cerut explicat lui Marcel Vela privitor la acele imagini şi dacă există la nivel naţional un fenomen de cârdăşie între interlopi şi poliţişti.

Întrebat dacă s-ar impune demisia lui Marcel Vela din funcţia de ministru de Interne şi convocarea unei şedinţe a CSAT, în contextul apariţiei acestor imagini, preşedintele Iohannis a replicat: „Cred că aceste chestiuni pot fi explicate cel mai bine de cei în cauză, de şefii din Poliţiei (...) şi cred că atunci se vor lămuri lucrurile în spaţiul public”.