Şeful DSP: Vrem ca, la sfârşitul lui iunie, 70% dintre ieşeni să fie vaccinaţi

La ERA, mai mulţi în weekend, mai puţini în timpul săptămânii

În parcare la Carrefour Era îţi atrag atenţia cele două corturi albe şi bannerul pe care scrie: „Centru de vaccinare!“. Peste o mie de persoane au ales acest centru amplasat la intrarea în municipiul Iaşi, dar majoritatea au optat pentru zilele de sâmbătă şi duminică. În cursul săptămânii, doritorii sunt puţini şi nu e aproape nimeni la rând.

„Să le spuneţi oamenilor să vină la vaccinare!“, spune medicul Ştefan Raţă, coordonatorul echipei medicale de drive-thru ERA.

Timpul de aşteptare pentru cei care au ales să se vaccineze la singurul drive-thru din Iaşi este de zero minute. Ai venit, completezi fişele şi imediat eşti vaccinat. Apoi, aştepţi în parcare să treacă cele 15 minute.

Un tânăr de 35 de ani spune că a ales această metodă de vaccinare pentru că i se pare mai simplu: „Nu aglomeraţie. Din maşină mi se pare ok. Acum zece minute. Aş­tept să îmi dea adeverinţa. Am aşteptat să văd cum merg lucrurile. Nu eram sută la sută convins. Acum m-am decis, am văzut că totul e în regulă am decis să mă vaccinez şi eu“.

Tânărul primeşte ade­verinţa, dar şi două-trei recomandări după vaccinare. „După 21 de zile, reveniţi aici. Dacă aveţi simptome, luaţi paracetamol, dar nu mai mult de trei, să nu exagerăm. O să apară, posibil, durere la nivelul braţului. Puneţi o compresă. Nu ar trebui să apară probleme“, spune asistenta medicală.

Persoana întreabă dacă soţia poate veni pentru rapel, la drive-thru, chiar dacă a făcut prima doză în alt centru. I se spune repede: „Fără probleme. Veniţi cu cine doriţi“.

Coordonatorul centrului de vacci­nare, medicul Ştefan Raţă, spune că oamenii se simt mai în siguranţă să se vaccineze din maşină: „Am deschis de patru zile. Sun­tem în a cincea zi. Sâmbătă şi du­minică am avut peste 720 de persoane. De luni, lumea a început serviciul şi pănă la ora 16 vin mai puţini. Am vaccinat din toate judeţele Moldovei plus Republica Mol­dova. Şi cei care au făcut rapelul pot ve­ni aici. E la liber. Oamenii se simt ca acasă în maşina lor. Ridică braţul, se vaccinează, aşteaptă 15 minute în parcare şi apoi pleacă. Deci,vă aşteptăm la vaccinare!“.

Peste 500 de ieşeni se vaccinează zilnic la CCS şi Cinema Victoria

Casa de Cultură a Studenţilor şi Cine­matograful Victoria sunt asaltate zilnic de persoanele care vor să se vaccineze doar cu buletinul.

Centrul de la Casa de Cultură a Studenţilor a fost deschis pe data de 5 mai. Şi până astăzi, aproape în fiecare zi au fost făcute 216 vaccinări. Serul administrat va fi Pfizer/BioNTech, iar persoanele cu vârsta de peste 16 ani care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 trebuie să se prezinte cu cartea de identitate sau cu paşaportul. Vaccinul folosit este Pfizer-BioNTech.

Centrul de vaccinare de la Cinematograful Victoria funcţionează în intervalul orar 8.00 - 20.00. În prima zi s-au vaccinat 282 de persoane, iar marţi s-au contabilizat 270 de persoane care s-au imunizat.

Condiţiile imunizării: vaccinare cu sau fără programare şi implicarea medicilor de familie

Potrivit conducerii DSP Iaşi, la sfârşitul lunii iunie, 70% din populaţia judeţului ar putea fi vaccinată. Şi asta, în primul rând, pentru că după deschiderea centrelor de vaccinare fără programare, rata de vaccinare a crescut simţitor.

„Numărul de cazuri vaccinate în centrele fără programare repre­zintă peste 25% din totalul vaccinărilor. Aceste acţiuni la care se adaugă localităţile în care primarii se implică şi organizează puncte de vaccinare, încurajarea medicilor de familie să contribuie la acest proces duce la o creştere a ratei de vaccinare. Noi intenţionăm să ajungem la 5.000 de persoane vaccinate pe zi. Vrem să reuşim ca la sfârşitul lunii iunie să ajungem la imunizarea a 70% din populaţia judeţului Iaşi, care ar asigura o protecţie pentru limitarea răspândirii virusului. Acest lucru, repet, se poate face prin aceste centre de vaccinare fără programare, prin implicarea directă a medicilor de familie în campanie, în sensul că aceştia vor putea administra vaccinul în cabinete şi, bineînţeles, continuarea vaccinării prin intermediul platformei“, a declarat Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

