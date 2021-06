Şeful PNL susţine că nu este împotriva înfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Infrastructura în Sănătate

”Am discutat de acea Agenţie, din punctul nostru de vedere nu suntem împotrivă, Agenţia este inclusă în Programul nostru de guvernare, dar ca să furnizeze asistenţă tehnică. Ceea ce am solicitat noi este ca să nu existe nicio legătură cu privire la proiectele de reconstrucţie a spitalelor sau de modernizare a spitalelor, între această Agenţie care se înfiinţează şi proiectele care se finanţează. Punctul nostru de vedere e foarte clar şi asta a fost şi înţelegerea pe care am avut-o la nivelul coaliţie, este acela că proiectele de spitale noi, toate procedurile pentru construcţia de spitale noi vor fi derulate de entităţile care au în subordine spitalele respective: consilii judeţene, consilii municipale, Ministerul Sănătăţii. Eu am spus un lucru foarte simplu, noi nu putem să implementăm proiectele din PNRR prin intermediul unei Agenţii care are ca deadline finalul anului 2022 în condiţiile în care obligaţia noastră, conform regulamentului privind PNRR este acela de a contracta 70 la sută din valoarea sumelor care ne sunt alocate, semnarea contractelor de finanţare până la finele 2022”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă această Agenţie va fi înfiinţată prin Ordonanţă de Urgenţă, Orban a precizat că urmează să se ia o decizie în acest sens.

”Noi am primit un proiect de lege, adoptat de Guvern, cu privire la dreptul de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare. Le-am comunicat colegilor de la USR care au venit cu un amendament ca să includă în proiectul de lege, noi nu am putut să susţinem un astfel de amendament atâta timp cât nu am avut un punct de vedere al Guvernului, în condiţiile în care, la nivelul Guvernului, între premier şi vicepremier, se cade de comun acord asupra posibilităţii introducerii în legea de abilitare a guvernului de a emite ordonanţe şi acest punct, dar repet, punctul de vedere trebuie să vină de la guvern, nu de la un partid aflat în coaliţie şi care nu a discutat cu noi subiectul respectiv”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai precizat că această Agenţie va furniza asistenţă tehnică: ”Furnizează asistenţă tehnică pentru toate entităţile care apelează la această agenţie. Aceasta va face obiectul unui proiect de ordonanţă care va fi supus dezbaterii publice şi va fi adoptat de guvern, dacă se agrează, la nivelul Guvernului, să fie trecută în legea de abilitare a guvernului de a emite ordonanţe. Dacă guvernul nu va accepta includerea în lege, probabil se va adopta un proiect de lege care va fi dezbătut în parlament”.

Întrebat, de asemenea, cine va conduce această Agenţie, Orban a declarat că nu doreşte să se pronunţe în acest sens.

”Aş prefera să nu mă pronunţ. Noi am discutat la nivelul coaliţiei ca implementarea proiectelor de construcţie sau modernizare a spitalelor să fie derulate de entităţile care au spitalele în subordine şi aşa rămâne. Înfiinţarea Agenţiei este trecută în programul de guvernare, aşa cum este trecută, o agenţie care oferă sistenţă tehnică la cerere. Forma acestei agenţii va fi stabilită în cadrul proiectului de lege sau în proiectul OUG care se va dezbate şi apoi va fi adoptat de guvern”, a declarat Orban.

Premierul Florin Cîţu (PNL) şi ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă (USR PLUS), au făcut declaraţii contradictorii despre Agenţia Naţională pentru Infrastructura în Sănătate. În timp ce premierul afirmă că nu s-a ajuns la un acord în coaliţie, Mihăilă susţine că proiectul face parte din Programul de guvernare, negociat în coaliţie.