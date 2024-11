Șeful Termo-Service cere curățarea cazierului după condamnarea pe care și-a asumat-o inițial în dosarul „Albumul”

În urmă cu un deceniu, dosarul „Albumul” instrumentat de DNA a dus la decapitarea conducerii județului. În septembrie 2013, CJ încheiase cu SC Laser Co SRL un contract vizând furnizarea unor materiale de promovare a județului. La sfârșitul termenului de trei luni, firma predase însă doar 11 din cele 16 tipuri de materiale contractate, printre bunurile nepredate numărându-se și aproape 1.000 de albume de prezentare a județului, broșuri și DVD-uri. În decembrie 2014, șefa Direcției Proiecte din cadrul CJ, Teodora Jinga ar fi determinat membrii comisiei de recepţie, din care făcea parte şi Carmen Irimescu, șef de serviciu în cadrul CJ, să semneze un proces-verbal antedatat prin care se menţiona că albumele, DVD-urile şi broşurile nepredate ar fi fost de fapt predate către CJ. Jinga ar fi comis această infracţiune pentru ca administratorul Laser Co, Letiţia Popa, să îşi încaseze banii, producând astfel o pagubă de 213.000 de lei. Prejudiciul total, cu tot cu penalizări, a fost calculat prin rechizitoriu la suma de 391.000 de lei. Mișmașurile făcute pentru ca toată afacerea să pară în regulă ar fi fost sprijinite de președintele CJ de la acea dată, Cristian Adomniței. Întregul dosar s-a finalizat la începutul acestui an cu un fiasco, instanța fie constatând prescripția răspunderii penale pentru unele fapte, fie dispunând achitarea pentru altele.

Aivănoaei, cercetat pentru abuz în serviciu

Printre cei vizați de anchetă s-a aflat și Aivănoaei, care a fost cercetat pentru abuz în serviciu, întrucât semnase mai multe documente în locul lui Adomniței. Până la urmă, Aivănoaei a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, admițând că se făcuse vinovat de neglijență în serviciu. În februarie 2016, Tribunalul a dispus amânarea aplicării unei pedepse de un an de închisoare.

Deși hotărârea Tribunalului nu a lăsat urme în cazierul lui Aivănoaei, în luna mai acesta a cerut revizuirea sentinței. El a afirmat că se aflase în eroare cu privire la elementele constitutive ale infracțiunii de care fusese acuzat și semnase acordul de recunoaștere pentru o faptă penală pe care nu o comisese. Prejudiciul adus CJ fusese cauzat de Letiția Popa și SC Laser Co SRL, fără vreo legătură cu atribuțiile de serviciu ale lui Aivănoaei, ca vicepreședinte al instituției. În acțiunea depusă la Tribunal, Aivănoaei s-a prevalat practic de sentința pronunțată în dosarul principal, care nu mai găsise niciun vinovat, pentru a solicita și el absolvirea. Conform legii, revizuirea unei sentințe poate fi cerută atunci când s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute inițial și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză. Sentința din dosarul principal putea fi considerată a fi o astfel de împrejurare.

Ce au decis judecătorii?

Nu de aceeași părere au fost și judecătorii care au analizat cererea lui Aivănoaei. Ei au arătat că o cerere de revizuire trebuia să se sprijine pe fapte noi, nu pe noi interpretări ale unor fapte deja cunoscute. În plus, simplul fapt că Aivănoaei interpretase greșit definiția legală a neglijenței în serviciu nu putea reprezenta un element care să ducă la o revizuire a sentinței. Tribunalul a respins cererea lui Aivănoaei, ca inadmisibilă. Șeful Termo-Service a contestat hotărârea, procesul urmând să se reia în fața Curții de Apel, anul viitor.

