Seimeni (XIII). Ucenicia în meşteşugul pescuitului cu undiţa (2)

Urmează o lungă perioadă de acalmie, apele Dunării se scurg lin şi fără zgomot, orele trec, soarele e sus pe cer şi s‑a făcut destul de cald, cu toate că nu este toamnă, sălciile, plopii şi arinii pădurii îşi leapădă frunzele. Foamea începuse să ne dea ghes, venise vremea să „îmbucăm” sau „să glojdim” ceva. Tata aşterne pe iarbă un ştergar şi scoate din traistă merindea, o pâine proaspătă întreagă, o bucată de brânză şi câteva roşii din grădină. Erau încă anii când pâinea o făcea în casă mama Nicoleta, trudind din greu la frământatul aluatului şi asudând cam o dată pe săptămână înaintea încăpătorului cuptor de cărămizi acoperite cu lut, recent construit lângă odăile de vară. Ieşeau patru sau cinci pâini o dată, mari, rotunde şi rumene. Neasemuit de bună era pâinea mamei! Când era proaspătă, o mâncam „goală”, ca să îi savurăm gustul. Mai rar, şi doar la insistentele rugăminţi, însoţite de suspine şi lacrimi sincere, ale celor doi băieţi, mama sacrifica una din pâini, când era încă fierbinte, ca să ne ofere un castron zdravăn plin de „călăvie”: pâine caldă frântă în coltuce măricele, presărată cu zahăr şi stropită din belşug cu vin roşu. Mai târziu am înţeles de ce tânăra gospodină ezita să ne facă pe plac de fiecare dată: călăvia „se servea” doar ritualic, participanţilor la o înmormântare, aşa încât de‑sacralizarea ei, ca o „prăjitură” oarecare, putea fi de rău augur!

În fine, abia apucară pescarii să guste câte ceva, că prăjina de la undiţa cea mare, cea cu lipitoare în cârlig, bate puternic apa, semn că s‑a prins ceva. Tata sare ca un arc, apucă prăjina şi începe lupta cu prada de la capătul firului. Aceasta era, cum s‑a văzut bine îndată, un somotei măricel, care nu voia să se dea bătut şi să vină cuminte în braţele pescarului. (Un „expert” de astăzi ar întreba, pe bună dreptate: Bine, dar minciogul, banalul coşuleţ de plasă cu mâner, cu ajutorul căruia scoţi din apă peştii mai mari, unde era, de ce nu‑l foloseaţi? Răspunsul e simplu: era prea scump pentru buzunarele noastre, nu ni‑l puteam permite!) Coderiştea undiţei se încordează la maximum, struna de sfoară zbârnâie, peştele intră la un moment dat sub o rădăcină subacvatică, accidentul cel mai temut de către pescarul de la Dunăre. Tata este nevoit să se coboare în apă, pragul era adânc şi noroios, apa îi venea până pe la subţiori, aşa încât forţa şi mobilitatea îi sunt drastic diminuate! La un moment dat, Ilarion strigă la mine să vin să îl ajut. Zdrobit de emoţie, lipsit de orice experienţă, copilaşul de şase-şapte anişori se învârte de colo‑colo pe mal, neştiind ce are de făcut. În curând lupta se încheie prin victoria căpcăunului, care a reuşit să se elibereze. După clipele de stupoare şi de dezamăgire al căror gust îl cunosc doar pescarii adevăraţi, a urmat un potop de dumnezei, grijanii, arhangheli şi cădelniţe din repertoriul inepuizabil de imprecaţii pe care bărbaţii şi băieţii de la ţară le învaţă unii de la alţii, spre a le avea la îndemână ca să îşi răcorească sufletul, la asemenea ocazii. Peste câteva clipe, pescarul învins a găsit, în fine, şi ţapul ispăşitor: subsemnatul, băiatul lui! „Ce ţi‑am spus eu, mă, să mă ajuţi! De ce n‑ai sărit? Stăteai şi te uitai ca o momâie!” Şi, din nou, paştele, dumnezeii, bisericile… „Nu te mai iau niciodată cu mine la pescuit, mototolule!” Blândul Ilarion, paşnicul cititor al povestirilor lui Turgheniev şi Tolstoi, îşi ieşise din pepeni, răspândind în jurul lui teroare, asemenea unui nou Hercule furens! „Avem aici cel mai contraindicat comportament al unui părinte faţă de copilul lui, în împrejurările şi la vârsta respective!”, ar diagnostica un psiho‑pedagog de astăzi, sigur pe principiile ştiinţei sale. În loc de cuvinte întremătoare de consolare („Lasă, tată, că mai prindem noi altul! Bine că măcar am văzut cum arată un peşte mare!” etc., etc.), copilul a avut parte de reproşuri nedrepte şi de înjurături! Aşa pare să spună teoria, numai că întâmplarea pe care tocmai am relatat‑o a fost epurgată de toate eventualele ei consecinţe traumatizante prin virtuţile cathartice ale artei narative, căci totul s‑a transformat ulterior într‑una din poveştile prin care „agentul traumatizant” l‑a încântat pe „traumatizat”, de atâtea ori, cu umor şi cu autoironie, în copilărie, în adolescenţă şi chiar mai târziu. „Hai, te rog, mai spune‑o o dată pe aia cu somoteiul de la Troina, când ai vrut să mă înveţi să pescuiesc!” Conştient de harul său, naratorul nu se lăsa prea mult rugat.

Etapă a iniţierii; cu Dinu şi cu Andrei, La Peri, aproape de Ostrovel

De Troina mai sunt legate şi alte episoade ale iniţierii mele în pescuitul cu undiţa. De dragul simetriei, prin raport cu episodul de mai sus, voi da prioritate criteriului tematic faţă de cel cronologic, pe care mi‑l propusesem iniţial. Ucenicul de odinioară joacă acum rolul de magistru, iar Dinu, fiul lui, pe cel de învăţăcel. Momentul desfăşurării acţiunii a fost 40-50 de ani mai târziu, adică pe la jumătatea anilor ’90. La vreo câteva sute de metri în aval de locul unde se petrecuse întâmplarea cu somoteiul, Dunărea „mare” se întâlneşte cu braţul Troinei. E un loc de confluenţă, nisipos, cu apă limpede, mai mică şi foarte rapidă, numit Ciupul sau Vârful Troinei. Promontoriul este ideal pentru răpitori, şalăi şi avaţi, ca să vâneze peştişorii cu care se hrănesc. Vremurile erau acum altele, dotările pescarului, de asemenea, superioare: lansete fine, nailoane uşoare, mulinete cu 9 rulmenţi, voblere, linguriţe şi năluci strălucitoare, tot tacâmul. Numai peştii măricei pe care râvneam să îi prindem cam dispăruseră, retraşi parcă în visele copilăriei. Iată însă că ora astrală a sunat pentru norocosul de Dinu. Lansarea lui destul de aproximativă a reuşit să‑l păcălească, la un moment dat, pe cel mai frumos avat pe care l‑am văzut vreodată. De o dimensiune respectabilă, argintiu, suplu, viguros şi de o greutate respectabilă, peştele a aterizat, cumva împotriva regulilor ierarhiei pescăreşti, în braţele fericitului novice. Băiatul de paisprezece-cincisprezece ani şi‑a luat imediat rolul de vedetă în serios! A aruncat cât colo lanseta câştigătoare („Tată, ai grijă de ea, că eu am o treabă!”), şi‑a potrivit prada peste umăr, cu coada pe spate, şi a plecat fără zăbavă acasă, spre satul din zare. Nici un respect faţă de prudenţa paternă („Stai, mă, puţin, pune‑l în sacul ăsta! Te vede lumea, râde de noi, mă faci de râs în sat!”). Nici pomeneală de respect şi ascultare! Desculţ, ca un localnic de rând şi de când lumea, cu tricoul muiat în sângele bietului peşte, domnul Dinu se îndrepta triumfal spre satul din zare, dincolo de ceair! Nu mi‑a trebuit mult să îmi dau seama de miza reală a defilării eroului! Carmencitele din mahalaua ţigănească a satului îl admirau cu jind pe tânărul matador, care ştia el ce ştia! (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi