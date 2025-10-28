Selecția pentru noua conducere a Aeroportului Iași, competiție total netransparentă, a început pe repede înainte. Miza: indemnizații de până la 4.100 lei/lună

La câteva zile după ce aleșii județului au fost de acord, pe 10 octombrie, cu lansarea concursului de selecție a componenței noului Consiliu de Administrație al Aeroportului Iași, anunțul și documente precum scrisoarea de așteptări și calendarul selecției au fost afișate pe pagina Consiliului Județean. Dat fiind că procedura a fost inițiată la limită, cu doar o zi înainte să expire termenul – care e cel puțin șase luni înaintea finalizării mandatului actualului consiliu – primele etape au curs foarte repede. Astfel, Consiliul Județean a elaborat, prin Serviciul său de Programe, Guvernanță Corporativă și Management Integrat, proiectul scrisorii de așteptări și calendarul procedurii, inclus în planul de selecție.

Apoi, dacă în 15 zile de la adoptarea hotărârii trebuia să fie elaborată acea scrisoare cu jaloanele de performanță propuse, ea a fost gata în șase zile, respectiv pe 16 octombrie, iar în următoarele cinci s-a aflat în dezbatere publică – consultare încheiată pe 21 octombrie. Calendarul menționează totuși pregătirea proiectului scrisorii în decurs de 15 zile, respectiv până pe 25 octombrie, și că trebuie adoptat în cel mult zece zile după expirarea termenului pentru consultări, adică cel mai târziu pe 9 noiembrie. Cum consultările s-au încheiat, pentru cine a știut, pe 21 octombrie, rezultă că scrisoarea și planul de selecție ar trebui să treacă din nou de votul consilierilor județeni cel târziu pe 31 octombrie.

Graba nu strică treaba

„Componenta inițială a planului de selecție se publică pe pagina de internet proprie a APT (autoritatea publică tutelară, în acest caz Consiliul Județean, n.r.) și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de cinci zile pentru propuneri”, menționează proiectul componentei inițiale, documentul publicat de CJ care conține calendarul etapelor de selecție a administrației Aeroportului Iași.

Vicepreședintele Marius Dangă ne-a explicat că termenele prevăzute în calendarul procedurii sunt maximale. Dacă unele etape s-au încheiat mai repede, următoarele se vor desfășura la rândul lor mai repede. Cât privește conținutul scrisorii de așteptări, orice consilier județean poate să formuleze propuneri pentru modificarea setului de jaloane, a procentelor sau a pragurilor propuse. De altfel, la încheierea ședinței ordinare de săptămâna trecută, aleșii județului au fost invitați să studieze cele două documente ca să poată face propuneri asupra lor la ședința extraordinară care va fi convocată săptămâna aceasta.

Se anunță o ședință extraordinară prelungită

Pe de altă parte, liderul grupului consilierilor PSD, care a cerut la reuniunea CJ din 10 octombrie ca documentele selecției CA al Aeroportului precum scrisoarea de așteptări să fie discutate în detaliu și nu trecute în goană prin plenul Consiliului Județean, s-a arătat nemulțumit de parcursul procedurii.

„Am primit asigurări din partea executivului CJ că vom analiza condițiile de concurs pentru membrii CA al Aeroportului într-o ședință ordinară, deci nu pe repede înainte, așa cum s-a început această procedură de selecție, într-o ședință extraordinară (pe 10 octombrie, n.r.). Aceasta este o condiție minimală pentru a demonstra că managementul de la Aeroportul Iași se realizează transparent, pe criterii de profesionalism”, ne-a declarat Cristian Stanciu. „În caz contrar, grupul PSD din Consiliul Județean nu va vota un astfel de proiect pentru că nu dorim să girăm un management politic care, ulterior, să genereze potențiale consecințe nefaste, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Spitalul «Sf. Maria»”, a adăugat liderul grupului aleșilor PSD.

Printre altele, scrisoarea cu jaloanele orientative de performanță așteptate de CJ menționează o creștere anuală de 8,58 la sută a profitului, două rute noi deschise pe an, iar cel puțin jumătate din energia consumată să fie „verde” – obiective atinse deja cel puțin pe finalul mandatului actualului CA. Rămâne de văzut ce modificări vor fi propuse și care dintre acestea, adoptate.

Cât câștigă un administrator

Actualul Consiliu de Administrație a fost instalat pe 11 aprilie 2022, prin votul consilierilor județeni de la PNL și PMP, deși administratorii numiți atunci nu au fost invitați la ședința de numire oficială a lor. Aleșii PSD au părăsit sala tocmai din acest motiv, al lipsei de transparență. De asemenea, cei de la USR s-au abținut de la vot.

La acel moment, CA număra șapte membri, al șaptelea fiind numit de Ministerul Finanțelor Publice. Acest mandat nu va mai exista în componența viitorului Consiliu de Administrație, iar CJ, la rândul lui, va avea de selectat prin concurs cinci persoane, în loc de șase, ca până acum. Profilul noii echipe de administratori urmează însă să fie stabilit și transmis Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în termen de cinci zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție în ședința extraordinară a CJ.

Ultimele declarații de avere publice ale actualilor administratori ai Aeroportului Iași, depuse anul trecut pentru 2023, menționează indemnizații lunare cuprinse între 3.500 și 4.100 de lei net.

