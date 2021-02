Comunicat de presa (P)

Odată cu intrarea la putere, Alianța USRPLUS și-a luat angajamentul de a reforma administrația publică. În prezent statul român are 13.751 de ordonatori de credite ce însumează agenții, autorități și instituții care beneficiază de finanțare din bugetul de stat.

Multe dintre acestea nu funcționează în scopul pentru care au fost înființate și nu sunt în mod real în serviciul cetățeanului. Bugetele acestor agenții au explodat în ultimii ani, preponderent în zona cheltuielilor de personal. Multe își desfășoară activitatea fără niciun fel de control serios asupra cheltuirii banilor publici, fără niciun criteriu de eficiență sau performanță și fără să le fie pusă vreodată la îndoială rațiunea de a exista.

O primă inițiativă în sensul eficientizării administrației publice a fost propusă de către senatorul Sebastian Cernic, care a declarat luni, 8 februarie, că legea privind înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare este o „sinecură apărută la iniţiativa PSD”. „Vom propune, alături de colegii din coaliţia de guvernare, desfiinţarea acelor agenţii, autorităţi şi alte instituţii care beneficiază de privilegii de la stat, dar a căror activitate nu este justificată prin prisma beneficiilor pentru cetăţeni. În acest sens, avem în vedere inclusiv abrogarea Legii 133 din 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, care nu este decât o sinecură apărută la iniţiativa PSD. În contextul luptei cu pandemia, bugetul de stat este deja suprasolicitat şi orice cheltuire a banului public trebuie foarte atent planificată şi trebuie să fie justificată serios”, a afirmat senatorul în cadrul dezbaterilor la proiectul pentru aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii.

Referitor la această situație, senatorul Cristi Berea a declarat că are în vedere desființarea și a altor instituții create pentru clientela politică, una dintre cele mai importante fiind Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, condus de Ion Iliescu.

Institutul ar fi trebuit să aibă ca obiect de activitate analiza științifică aprofundată și nepărtinitoare a Revoluției române din 1989. O componentă importantă a activității acestuia ar fi fost comunicarea rezultatelor obținute, atât prin lucrări și studii, cât și prin organizarea unor manifestări științifice, la nivel local, național și internațional.

Totodată, acesta beneficiază de un regim juridic atipic în structura instituțională a statului român, în condițiile în care specificul acestuia este mai degrabă al unei fundații decât al unei instituții publice, iar din Legea nr. 556/2004 lipsesc reglementările referitoare la mandatul conducerii instituției și posibilitatea/imposibilitatea reînnoirii acestuia, condițiile de integritate în exercitarea mandatului, revocarea membrilor forurilor de conducere, condițiile în care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de activitate Senatului României, din bugetul căruia este asigurată finanțarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

“Problema legată de ineficiența funcționării acestui institut este una bine cunoscută. Activitatea acestuia s-a dovedit irelevantă în raport cu sumele cheltuite de la bugetul de stat si a fost marcată de numeroase controverse legate de viziunea asupra șirului evenimentelor din decembrie 1989. In plus, este o rusine pentru statul Român ca inculpatul Ion Iliescu sa conduca orice institutie a statului român in 2021.”, a declarat senatorul Cristi Berea.

În vară, Parlamentul a respins OUG 91/2019 care prevedea desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi abrogarea Legii 556/2004 privind înfiinţarea acestui institut. Ca urmare, Senatul a trimis preşedintelui legea de respingere a OUG.

Pe 10 noiembrie 2020 Camera Deputaţilor a respins cererea de reexaminare formulată de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, astfel că, cererea de reexaminare va intra în dezbaterea Senatului care este și forul decizional în acest caz.

Pentru avansarea inițiativei, Comisia juridică a Senatului a depus pe 9 februarie raport favorabil, cu amendamente și va propune proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019.

Prin implementarea acestor schimbări se anticipează reducerea semnificativă a cheltuielilor publice și posibilitatea de a redirecționa un volum mare de fonduri către alte proiecte viabile și necesare în această perioadă de criză.