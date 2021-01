Senatorul Hurduzeu de la AUR, îngrijorat de soarta lui Putin în timpul protestelor pentru eliberarea lui Navalnîi

Dilema lui Hurduzeu a fost surprinsă de Casa Jurnalistului, pe canalul Telegram Mişcarea Conservatoare. Ovidiu Hurduzeu, unul dintre ideologii partidului AUR, a candidat fără succes la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Hurduzeu este scriitor, a semnat şi la Sputnik, dar a locuit în SUA timp de 30 de ani, având un doctorat la Stanford. Acesta se declară „anti-globalist şi pariot român”.

Conform declaraţiei de avere depusă în calitate de candidat pentru un loc în Senat, Hurduzeu deţine un teren de trei hectare şi două apartamente, dintre care unul moştenit în 2019. Nu ştim unde sunt acestea, fiind blurate informaţiile. Are o maşină Sukuki din 2018 şi două conturi în bancă: unul în care are 86.000 de lei (deschis în 2018) şi unul deschis în 2009, în care are 50.000 de dolari. Hurduzeu mai declară şi o pensie de 6.000 de dolari.