Senatorul M.Popa: Cu lideri locali compromiși de dosare penale și fără susținere la București, Iașul nu găsește sprijin nici la nivel de Guvern - Pe Cîțu nu îl interesează Autostrăzile Moldovei (P)

Au trecut două luni de când am solicitat oficial prim-ministrului, printr-o interpelare adresată de la tribuna Senatului României, să își asume termene clare pentru realizarea autostrăzilor Moldovei.

Deși am depus interpelarea în data de 12 mai, nici până acum nu am primit un răspuns. Am făcut această solicitare pentru că românii din Moldova au nevoie de o asumare de la cel mai înalt nivel cu privire la realizarea celor două autostrăzi, A7 și A8. Dincolo de toate dezbaterile și discuțiile, deciziile se iau în cabinetul condus de liberalul Florin Cîțu.

Premierul este însă prea ocupat cu campania electorală din partid, pentru a se mai gândi la problemele românilor. Cîțu este interesat să demită miniștrii din propriul partid dar care îl susțin pe Orban, este preocupat să aloce fonduri discreționar către cei care îl susțin la conducerea PNL, dar nu pare deloc interesat să muncească pentru români! Așa se face că prețurile au explodat, salariile scad, cursul leu-euro atinge record după record fiind foarte aproape de cinci lei/euro, iar fondurile europene întârzie să fie atrase în țară!

În continuare, cred că este nevoie de o asumare de la nivelul prim-ministrului pentru autostrăzile Moldovei. Regiunea de Nord-Est are nevoie de dezvoltare, iar acum, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) există și o parte din sursele de finanțare. Este nevoie de o strategie coerentă pentru ca A7 și A8 să aibă finanțările necesare pentru a fi realizate, iar această strategie trebuie să fie asumată de un premier aplecat spre problemele oamenilor!

Din păcate, semnalele primite din partea societății civile nu sunt foarte îmbucurătoare. Se pare că există probleme majore la realizarea documentației pentru capetele montane ale A8 Ungheni – Iași – Târgu Mureș, de fapt, sectoarele propuse a fi realizate prin PNRR. Pentru noi, ieșenii, aceasta ar fi o altă lovitură, după ce guvernanții nu au prins în PNRR partea de autostradă care ar traversa județul de la Est la Vest, Ungheni - Iași - Pașcani. De altfel, singura porțiune de autostradă propusă spre finanțare prin PNRR care trece prin județ este cea din A7, care face legătura, pe lângă Pașcani, spre județul Suceava. Însă, Planul Național de Redresare și Reziliență al României nu a fost încă aprobat de autoritățile europene, avizul urmând a fi dat undeva în toamnă, dacă guvernanții reușesc să realizeze o documentație coerentă, în acord cu prevederile Comisiei Europene.

Lipsa finanțărilor concrete pentru autostrăzi se traduce și printr-o incapacitate a liderilor locali de a promova proiectele Iașului. Un județ în care principalii vectori de imagine ai PNL, primarul Mihai Chirica și președintele CJ Costel Alexe, au dosare penale și au devenit total nefrecventabili are șanse mici să aibă un cuvânt de spus la împărțirea fondurilor pentru investiții majore.