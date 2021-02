Comunicat de Presă

Din păcate, subiectul momentului îl constituie modul în care vremelnicii lideri înțeleg să politizeze instituțiile statului. Sunt siderat de modul în care, la Iași, directorul unei instituții deconcentrate care funcționează în cadrul Administrației Naționale a Apelor Române, Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, comite abuz după abuz. Pe de o parte, își bate joc de specialiștii în domeniu, pe de altă parte, promovează pe funcții publice, oameni de partid, care nu au nici cele mai vagi cunoștințe în domeniu.

Nu este posibil să dai afară un inginer tehnic, cu 25 de ani de experiență în domeniu și să angajezi la departamentul pentru situații de urgență și calamități, o chelneriță, care nu știe absolut nimic despre specificul activității. Mai puțin contează că a fost chelneriță. E un loc de muncă cinstit, dar cum să te ocupi tu de inundații și să nu știi în ce se măsoară debitul, care e malul stâng, care e malul drept al unui râu? Câte astfel de cazuri mai sunt, de care nu aflăm?

Este greu de înțeles acest nou mod de a face administrație și politică.

Am scos în evidență comportamentul de moșieri al peneliștilor încă din campania electorală. Era evident că dacă în plină campanie electorală fac angajări pentru rude și cumetri, ce urma să se întâmple după alegeri era fără termen de comparație. Și iată că acest lucru se confirmă mai repede decît credeam. Nu vreau să enumăr acum cumetrii lui Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, plantați în funcții publice. E plină presa de ei. Din păcate, așa cum intuiam, fiecare cumătru începe acum să își angajeze propriile pile. E strigător la cer ce se întâmplă.

Domnilor guvernanți, opriți politizarea și promovarea imposturii în administrația publică! Ajunge cu mediocritatea! Unde sunt specialiștii promiși în campania electorală? Unde sunt oamenii corecți și integri despre care vorbeați atât de frumos când cereați votul românilor?

Imediat ce coaliția CDR-2 a ajuns la putere a uitat de toate aceste principii. Oamenii nu mai contează pentru că următoarele alegeri sunt peste 4 ani. Până atunci este suficient timp să ardă și să pârjolească tot ce le iese în cale.

Îmi pare rău că Iașul a ajuns acum de râsul țării. Mai întâi din cauza ministrului tablă, apoi a primarului Skodă și acum din cauza ”animalului politic” de la Apele Române. Timp de 4 ani, cât am fost președintele Consiliului Județean, am căutat să aduc cât mai multe proiecte și cât mai mulți bani în Iași. Am fost printre primele județe în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, dar și a banilor guvernamentali prin PNDL. Am fost primul județ care a terminat documentația pentru Spitalul Regional. S-a vorbit despre Iașul proiectelor și al investițiilor, nu despre Iașul penalilor.

Sper ca oamenii să înțeleagă o dată pentru totdeauna cu cine au de a face. Sper ca instituțiile abilitate ale statului să își facă treaba în acest sens. Sper ca cei în cauză să mai aibă un dram de demnitate și să renunțe la funcțiile pe care le dețin. În final, sper ca toate aceste dezvăluiri ale presei să le mai taie din elanul distructiv și să se mai gândească și la interesul comunității, nu doar la cel personal.

Să dea Dumnezeu să ne facem bine!