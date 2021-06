Senatorul Maricel Popa, președintele PSD Iași: Zona Moldovei are nevoie de un nou Spital de Boli Cardiovasculare! (P)

Modernizarea sistemului de sănătate a fost una dintre prioritățile mele în mandatul de la Consiliul Județean Iași. În cei 4 ani de guvernare locală social-democrată de la Iași am alocat fonduri consistente pentru dotarea tuturor spitalelor din subordine, am pregătit toată documentația necesară pentru Spitalul Regional de Urgență și am adus prin PNDL fondurile necesare pentru construirea și reabilitarea a zeci de dispensare medicale din mediul rural.