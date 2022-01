Senatorul Maricel Popa: Proiectul de construire a noii săli de spectacole pentru Filarmonica ieșeană trebuia să fie o prioritate pentru administrația județeană! (P)

Senatorul Maricel Popa atenționează autoritățile județene cu privire identificarea rapidă a unei soluții de finanțare a proiectului lăsat la Consiliul Județean și pentru care nu s-a mai făcut nimic după ce administrația liberală a câștigat alegerile.

„Am rămas neplăcut surprins să constat că proiectul de rabilitare al Filarmonicii ieșene nu a mai avansat. În perioada administrației social-democrate de la Consiliul Județean am reușit să deblocăm situația juridică a imobilului și, din fonduri de la bugetul județului, am realizat toată partea de documentație tehnică (studiu de fezabilitate, DALI, proiectare tehnică, avize, etc). Am lăsat actualei administrații un proiect matur, pregătit de execuție. Mai mult, în excedentul Consiliului Județean, în 2020, erau 8 milioane de euro pentru începerea lucrărilor. De ce nu au fost acești bani folosiți pentru construirea noii săli a Filarmonicii ieșene? După aproximativ un an și jumătate de mandat regăsesc că nu s-a mai întâmplat absolut nimic! Din păcate, nu pot decât să trag și eu un semnal de alarmă, așa cum au mai făcut și alții și să atenționez actuala administrație județeană că Iașul are nevoie de o sală nouă, modernă pentru Filarmonica de Stat. Acest proiect trebuia să fie o prioritate, nu să fie lăsat la diverse. Sunt convins că și colegii mei consilieri județeni vor interpela executivul Consiliului Județean despre această problemă și sper să fie identificată o soluție de finanțare cât mai curând.” a declarat senatorul Maricel Popa.

În prezent, Filarmonica de Stat „Moldova” din Iași susține concerte în mai multe săli închiriate: Casa Studenților, Biblioteca Centrală Universitară, Palas, Teatrul Național, Catedrala Catolică, Mitropolie.

Departamentul de comunicare al PSD Iași