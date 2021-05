Senatul a adoptat modificarea Codului de procedură penală. Ce se schimbă?

Senatul a adoptat marţi, în calitate de prim for sesizat, în procedură de urgenţă, modificarea Codului de procedură penală. Astfel, prin raportul favorabil cu amendamente al Comisiei juridice a fost majorat la 120 de zile termenul maxim în care instanţa trebuie să pronunţe decizia într-un proces penal după încheierea dezbaterilor.

În iniţiativa legislativă termenul propus era de 90 de zile. La dezbateri, senatorul PSD Robert Cazanciuc a pledat pentru retrimiterea la Comisiei a proiectului deoarece decizia Curţii cu care trebuie pusă în acord propunerea de lege nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. El a făcut referire la iniţiativa Ancăi Dragu de a desfiinţa Senatul. În replică, preşedinta Senatului a precizat că susţine bicameralismul parlamentar, însă este doar în favoarea reducerii numărului de parlamentari.

Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală a fost adoptat de Senat cu 89 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 42 de abţineri.

„Sunt un susţinător al ideii ca instanţa să motiveze o hotărâre judecătorească atunci când o pronunţă. Categoric fiecare cetăţean trebuie să ştie dacă a greşit de ce un judecător consideră că a încălcat legea. Dar, introducerea azi pe ordinea de zi a Codului de procedură penală mă duce cu gândul la o altă iniţiativă a doamnei preşedinte Dragu de desfiinţare a Senatului şi mă gândesc că mare dreptate avea doamna Dragu când propunerea desfiinţarea Senatului. Pentru că, votând această lege astăzi, arătăm că Senatul este pur şi simplu inutil. Este foarte interesant cum acestei coaliţii îi plac apucăturile din alte vremuri. Consiliul Legislativ s-a mişcat foarte repede şi a emis un aviz în câteva ore, spune că «fundamentarea soluţiilor pe considerentele Curţii Constituţionale era esenţială», Cu alte cuvinte, fără a contesta pe fond nevoia motivării deciziilor în momentul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, adoptarea în grabă a acestei modificări la Codul de procedură penală, cu încălcarea Regulamentului Senatului privind sesizarea Comisiei juridice. În joia Mare, nu am mai avut răbdare să primim toate avizele, chiar aşa cum le dă domnul Iordache în şase ore, nu am mai avut răbdare să facem un Birou permanent pentru a sesiza Comisia juridică, ci ne-am îndreptat direct să le facem pe toate dintr-o dată, cu o grabă cel puţin suspectă, ca să fiu decent. Cine are interesul să facă acest text vulnerabil? Rămâne întrebarea la care iniţiatorii probabil vor răspunde la un moment dat”, a afirmat în plenul de marţi Robert Cazanciuc.

El a adăugat că proiectul încalcă Legea fundamentală şi le-a cerut colegilor senatori să voteze pentru retrimiterea iniţiativei la Comisia juridică.

„Acest text încalcă articolul 47 alineatul 1 din Constituţie care prevede că Parlamentul trebuie să pună de acord prevederile neconstituţionale, ori noi nu ştim cum să punem de acord aceste prevederi pentru că ce să vezi - decizia Curţii nu a fost publicată. Un al doilea motiv pentru care acest text este vulnerabil este dat de previzibila introducere la Camera Deputaţilor a unor modificări la Codul de procedură penală, după ce decizia Curţii va fi publicată în Monitorul Oficial. Şi în felul acesta vom da motive celor care se pricep la proceduri avocăţeşti şi invoce bicameralismul ca temei de neconstituţionalitate.Stimaţi colegi, nu are rost ca prin votul dumneavoastră de astăzi să introduceţi cu bună ştiinţă două motive ca acest text să fie declarat la un moment dat neconstituţional. Eu cred că soluţia este să retrimitem la Comisia juridică iniţiativa legislativă unde să rămână câteva zile până când decizia Curţii va fi publicată în Monitorul Oficial”, a completat senatorul PSD.

Preşedinta Senatului Anca Dragu a ţinut să sublinieze faptul că este un neadevăr afirmaţia lui Robert Cazanciuc deoarece ea nu a susţinut niciodată desfiinţarea Senatului, doar reducerea numărului de deputaţi şi senatori.

„Tocmai ce s-a spus de la această tribună un neadevăr despre mine. Nu susţin unicameralismul, întotdeauna am susţinut, conform tradiţiei, bicameralismul românesc, dar, da, susţin reducerea numărului de parlamentari”, a explicat Dragu.

„În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin (1), instanţa poate amâna succesiv pronunţarea, fiecare amânare neputând depăşi 30 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor”, arată un amendament admis la raportul Comisiei juridice pe proiectul de lege care aduce modificări Codului de procedură penală

Alineatul 1 prevede că „deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor”, conform amendamentului admis la raportul favorabil al Comisiei juridice. Legea în vigoare prevede un termen de maxim 15 zile, iar proiecutul USR PLUS şi PNL propunea un termen de maximum 30 de zile.

Senatul este prim for sesizat pe iniţiativa legislativă, Camera Deputaţilor fiind decizională. Proiectul reglementează şi situaţiile în care judecători, membri ai completului, sunt împiedicaţi să semneze motivarea hotărârii, de exemplu din cauza pensionării. „Dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este împiedicat să semneze, hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se semnează de preşedintele instanţei”, mai indică propunerea de lege.