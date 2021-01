Sentința anti-samsari. Cazul unei mașini SH, în care kilometrajul fusese dat înapoi

Printr-un proces deschis la Judecatoria Craiova, Marius O. l-a dat in judecata pe Cristian V., cerandu-le judecatorilor anularea unui contract de vanzare-cumparare a unei masini Citroen C3, preluarea masinii de catre vanzator si restituirea banilor cumparatorului.

Marius O., din Bucuresti, a reclamat in instanta faptul ca, in ianuarie 2019, dupa ce a gasit masina inmatriculata in Italia si pusa in vanzare pe OLX, l-a sunat pe proprietarul din Craiova si i-a spus ca este interesat sa cumpere masina "daca este la fel ca in imaginile prezentate si nu are alte probleme".

Dupa ce a primit asigurari ca masina este "in regula" si ca "arata impecabil", cumparatorul i-a spus proprietarului sa scoata numerele rosii, urmand sa mearga de la Bucuresti la Craiova cu trenul pentru a lua autoturismul.

2021 vine cu discounturi de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

"Iar observ ca dai atentie acestor detalii"

Ajuns la Craiova, Marius O. a fost asteptat de catre proprietar si impreuna cu acesta a mers la un service auto pentru a se verifica daca masina nu a fost implicata in vreun accident.

Autoturismul nu a fost pus nici pe tester, nici nu s-au facut alte verificari. Pentru ca masina avea nevoie de schimbarea a doua telescoape, a pompei de apa si a distributiei, partile s-au inteles pentru pretul de 4.300 de euro.

In drumul dinspre Craiova spre Bucuresti, Marius O., care a cumparat masina pentru a lucra ca sofer UBER, a constatat ca ambreiajul are probleme, ca nu functioneaza un bec, senzorul de indicare a nivelului de combustibil nu functiona corespunzator, pompa spalator parbriz si luneta nu functionau si lipseau parasolarele.

Ajuns acasa, bucuresteanul l-a sunat pe vanzatorul masinii pentru a-i spune ce a constatat pe drum, dar craioveanul i-a spus ca "sunt mici detalii pe care le poate rezolva ieftin cu piese din dezmembrari auto". Dupa ce a mai descoperit si faptul ca maneta "Cruise Control" era rupta si lipita intr-un mod grosolan, noul proprietar l-a sunat din nou pe cel de la care a cumparat masina, iar acesta i-a replicat: "Nu credeam ca nu ai vazut, dar iar observ ca dai atentie acestor detalii, pe care le poti rezolva cumparand piese din dezmembrari auto".

Cntinuarea, pe ziare.com