Sentința definitivă pentru concubinii care au torturat și ucis în chinuri groaznice o fetiță de doi ani

În decembrie anul trecut, Tribunalul ieșean a pronunțat o sentință de o severitate rarisimă, condamnându-i pe Pristăviță și Răusanu la câte 30 de ani de închisoare. Cei doi au fost acuzaţi că în perioada aprilie – septembrie 2021, au torturat-o aproape zilnic pe fetiţa Mădălinei Pristăviţă, Sophia, tranformând-o practic într-o jucărie pentru sadismul lor.

Fetiţa a fost bătută în mod repetat, izbită cu capul de gresie şi muşcată de Ionuţ Răusanu ori introdusă în maşina de spălat aflată în funcţiune sau într-o ladă frigorică de către propria sa mamă. Fetiţa era maltratată în prezenţa celor doi copii ai lui Răusanu, ca „exemplu”. O bună parte dintre chinurile la care Pristăviţă şi Răusanu au supus-o pe fetiţă au fost înregistrate de aceştia pe telefon, anchetatorii găsind ulterior zeci de filmuleţe şi fotografii. La începutul lunii septembrie, fetiţa a fost înecată în cada de baie. A fost adusă în cele din urmă la spital de mama sa. Internată în stop cardio-respirator, cu multiple fracturi, în comă de gradul IV, micuţa Sophia a murit la cinci zile de la internare.

Magistrații Tribunalului au luat în calcul rolul jucat de cei doi în fiecare dintre zecile de acte de tortură consemnate de procurori în rechizitoriu. A rezultat pentru Răusanu un total de 68 de ani de închisoare, iar pentru Pristăviță, 39 de ani de detenție. Codul Penal stabilește însă că durata detenției poate fi cuprinsă între 15 zile și 30 de ani. De aici și limitarea pedepselor stabilite de Tribunal în sarcina celor doi concubini.

Sentința a fost contestată de inculpați, care nu aveau nimic de pierdut, dar și de procurori. Aceștia din urmă au insistat în schimbarea încadrării juridice a faptei principale, din omor asupra unui membru de familie în omor calificat asupra unui membru al familiei, pedepsit mai sever. Omorul este considerat „calificat” atunci când, de exemplu, el este comis de o persoană care a mai comis o infracțiune de omor sau o tentativă la aceasta, victima este o femeie gravidă, există mai multe victime sau omorul este săvârșit prin torturi sau cu premeditare. Procurorii au insistat pe prima ipoteză, apreciind că Sophia fusese victima mai multor încercări de a fi ucisă, până să moară în cele din urmă. Argumentele procurorilor, formulate într-un limbaj juridic sec, descriau scene terifiante.

De exemplu, anchetatorii au numărat secundele cât s-a învârtit cuva mașinii de spălat în care fusese introdusă forțat fetița și au descris situații similare în care gestul se soldase cu decesul victimei și efectele pe care forța centrifugă le are asupra creierului victimei. Micuța Sophia supraviețuise torturii, fără efecte grave, dar aceasta nu însemna că nu se încercase uciderea ei.

În paralel, apărarea încerca să obțină schimbarea încadrării juridice în ucidere din culpă. Raționamentul a fost diametral opus celui adoptat de procurori. Da, actele de cruzime ale mamei și concubinului său duseseră în final la moartea Sophiei, dar nu se putea vorbi de o intenție directă. Strict juridic, oricât de cinic ar fi sunat, decesul fusese un accident.

Judecătorii aveau să accepte interpretarea procurorilor, schimbând încadrarea juridică a faptei în varianta mai severă, a omorului calificat, justificat prin faptul că se încercase în prealabil uciderea victimei. „Contrar susținerii inculpatului, fapta de tentativă la omor a fost comisă prin cruzimi. Starea de claustrofobie, de neputință și groază resimțită de victima conștientă că tratamentul la care este supusă îi va produce decesul în scurt timp, cât și forța centrifugă la care este supusă, induc o stare de suferință psihică și fizică extraordinară ce depășește pe cea inerentă suprimării intempestive a unei vieți”, au notat judecătorii. Apărarea consideră însă că încadrarea finală ține mai mult de elementul emoțional decât de argumentația juridică.

Avocatul Mădălinei Pristăvița a cerut chiar achitarea clientei sale de acuzația de omor. Din rechizitoriu și din dezbaterile din timpul procesului rezulta că Răusanu avea un comportament dur față de persoanele cu care intra în contact, inclusiv față de concubina sa și de fetiță. Mesajele schimbate de cei doi concubini făceau vorbire de numeroase situații în care femeia îi reproșa concubinului comportamentul față de Sophia și față de ea însăși.

Cel mai adesea, fetița era agresată de concubinul mamei, care inventa noi și noi modalități de tortură. Pristăviță a povestit mai multor cunoștințe despre violența concubinului său, dar nu a apelat niciodată la poliție. Dimpotrivă, în primele sale declarații de după moartea fetiței, i-a luat apărarea lui Răusanu, afirmând că vânâtâile de pe trupul Sophiei proveneau dintr-o căzătură sau că ea fusese cea care o mușcase.

Rechizitoriul documenta acte de cruzime săvârșite de mamă, ce rezultau mai ales din înregistrările video făcute de concubin, dar era mai vag cu privire la circumstanțele ultimelor clipe ale fetiței. Aici, interpretarea procurorilor și a judecătorilor s-a bazat în bună măsură pe declarațiile inculpaților care dădeau vina unul pe celălalt și pe cele ale martorilor, adesea contradictorii și schimbându-se deseori.

Argumentele apărării au fost luate în calcul de judecători, care au admis că nu există indicii că Pristăviță ar fi urmărit cu intenție directă uciderea fetiței. Mult mai probabil, cel care o înecase pe Sophia fusese Răusanu. În noaptea fatidică, cei doi concubini făcuseră baie împreună cu fetița. Răusanu o ținea de mână pe Sophia la intrarea în baie, după cum a povestit în instanță bona. În cadă, în timpul băii, bărbatul și-ar fi scufundat concubina cu capul sub apă timp de câteva secunde. Apoi a făcut același lucru cu fetița, iar când a scos-o, aceasta nu mai putea să respire.

„Eu am început să mă spăl și în timp ce mă șamponam, am închis ochii, iar la scurt timp, 10-15 secunde, am simțit că Ionuț s-a ridicat în picioare și l-am auzit spunând: «Vai ce am făcut!» Atunci am deschis ochii și am văzut că o ținea pe Sophia în mâini, iar aceasta nu avea nici o reacție”, a povestit mama în fața judecătorilor.