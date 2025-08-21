Sentință definitivă – Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai 

Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Senntinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea acestui eveniment. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă, scrie news.ro.

”Admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA.) În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR), împotriva aceleiaşi sentinţe şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro”, se arată în minuta instanţei.

De asemenea, magistraţii au respins apelurile declarate de Vlad Pascu şi de procurori.

”În baza art.421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelurile declarate de către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, inculpatul Pascu Matei Vlad, părţile civile: Ionescu Cristina Ileana, Coniac Vlad Alexandru, Dragomir Cătălin Ştefan, Dragomir Livia, Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin şi Bârzan Darius-Dumitru, împotriva sentinţei penale nr.25/31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Magalia, ca nefondate. În baza art.421 pct. 1 lit.a Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA), ca inadmisibil. În baza art.422 Cod de procedură penală, raportat la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada executată de la data de 31.01.2025 la zi”, mai precizează minuta Curţii de Apel Constanţa.

Decizia instanţei este definitivă.

