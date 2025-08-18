EXCLUSIV Aproape 20 de ani de închisoare pentru Bebe Onofraș, fostul primar al Iașului, acuzat de viol și agresiune sexuală

Onofraș a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol, la două pedepse a câte 8 ani pentru agresiune sexuală și la 9 ani de detenție pentru agresiune sexuală în formă continuată.

Pedeapsa rezultantă stabilită de magistrații Judecătoriei, care au analizat cazul în primă instanță a ajuns la 19 ani și 4 luni de detenție. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

În martie 2022, Onofraș a fost arestat, fiind trimis în judecată trei luni mai târziu sub acuzația că ar fi abuzat de patru fete, minore, pe care le invitase în atelierul său de fotografie ca modele.

Onofraș a fost obligat de instanță și la plata a 70.000 euro ca daune morale către victimele sale, ca și la achitarea a 27.000 lei drept cheltuieli judiciare. De asemenea, i-a fost interzisă și exercitarea profesiei de fotograf până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Concret, în cazul unei liberări condiționate înainte de termen, el nu va mai putea profesa ca fotograf decât după expirarea termenului de 19 ani și 4 luni, reprezentat de pedeapsă.

Publicitate și alte recomandări video