Sentință „șoc”: 24 de ani pentru inconștienta care a ucis în Păcurari patru muncitori stradali cu 148 km/h. Revoltător: zeflemitoare în instanță. „Vă deranjează zâmbetul meu?”

De regulă, șoferii care comit accidente mortale sunt judecați pentru ucidere din culpă, faptă pedepsită cu cel mult 7 ani de închisoare. Spre deosebire de practica din alte județe ale țării, procurorii ieșeni solicită însă în cazul accidentelor foarte grave, comise mai ales pe fondul vitezei și al consumului de alcool, încadrarea faptei ca omor calificat. Așa a fost și cazul Adinei Ghervase, care a fost condamnată pentru omor calificat în circumstanțe agravante, tentativă la omor calificat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Încercarea apărării din timpul procesului, de a obține reîncadrarea faptelor ca „ucidere din culpă”, a eșuat.

A lovit zidul, din care a ricoșat într-un grup de muncitori

În noaptea de 16/17 iunie 2022, Ghervase a pierdut controlul autoturismului Alfa Romeo pe care îl conducea și, în curba de la AMRS de pe strada Păcurari a lovit zidul unui imobil, din care a ricoșat într-un grup de 7 muncitori ai Citadin SA, care lucrau la îndreptarea unei guri de canal. Patru dintre aceștia și-au pierdut viața, alți doi fiind grav răniți. Doar unul a scăpat cu răni relativ ușoare. Cei patru decedați nu au avut practic nicio șansă de a scăpa cu viață, în pofida intervenției rapide a echipajelor SMURD. Unul suferise o ruptură de aortă, iar trunchiul cerebral fusese secționat. Un altul suferise o fractură de bază de craniu. Al treilea, rupturi ale pericardului, splinei, ficatului și rinichilor, ca și asuri de gradele II-IV pe mai mult de 50% din suprafața corpului, peste el vărsându-se un recipient cu smoală topită.

Un lucrător SMURD care a intervenit la fața locului nu și-a putut da seama dacă muncitorul purta vesta reflectorizantă, fiind practic acoperit de smoală. Al patrulea muncitor suferise și el o transsecțiune a trunchiului cerebral. Ancheta a stabilit că șoferița avea o alcoolemie de 1,13‰ în sânge în momentul accidentului, iar autoturismul său avea la intrarea în curbă o viteză de 148 km/h. Anchetatorii au notat că, până în momentul accidentului, prin zonă trecuseră 24 de autovehicule, fără ca acestea să fi fost încurcate în vreun fel de prezența muncitorilor pe carosabil. Dată fiind gravitatea faptei, procurorii au solicitat și obținut arestarea preventivă a șoferiței, Adina Ghervase rămânând după gratii până în decembrie 2023. Ulterior, a fost trecută în arest la domiciliu, în comuna Păltinoasa din județul Suceava, acolo unde locuia în acte, ea locuind însă efectiv într-o vilă din Valea Lupului atunci.

Zeflemitoare, șoferița a negat comiterea faptelor: „Eram acasă”

În cursul anchetei, șoferița a negat comiterea faptelor, afirmând că în ziua de 16 iunie stătuse acasă cu fiul său de trei ani, părăsind locuința doar pentru a merge la cumpărături și la locul de joacă din fața blocului. În jurul orei 17, consumase 500 ml de bere, a spus. În dimineața zilei următoare, mersese la Brutăria Rustică, pe șoseaua Păcurari, pentru a cumpăra un tort. Fusese reținută de un polițist, care îi spusese că mașina sa fusese implicată într-un accident. Aflase de accident de la televizor, avea să afirme.

La începutul procesului, Ghervase a refuzat în continuare să-și recunoască vinovăția, afirmând că în rechizitoriu există „neconcordanțe și câteva lucruri neadevărate”, solicitând ca dosarul să fie mutat la altă instanță, „pentru a fi judecată corect”. În cursul dezbaterilor, a precizat că regretă situația, formularea sa fiind însă zeflemitoare. „Îmi pare rău, am mai spus-o și în trecut, dar dacă nu s-a auzit înseamnă că nu am vorbit suficient de tare”, a spus Ghervase.

Judecătorii au subliniat comportamentul ciudat al inculpatei în timpul procedurilor judiciare. A doua zi după accident, părăsise spitalul desculță, fiind depistată pe când se plimba în parcul din fața Teatrului Național. În iulie 2022, la o lună după arestare, spusese la audieri că are 26 de ani (de fapt, avea 39 de ani, n.r.), că nu are copii (de fapt, are doi, n.r.), că este studentă și locuiește la cămin, afirmând că nu este arestată. La începutul lui august, a spus că nu își amintește ce s-a întâmplat, iar la un alt termen, că refuză să dea declarații în cauză pentru că nu vrea „să inventeze povești”. A cerut efectuarea unei noi expertize privind modul de producere a accidentului, după care a renunțat la solicitare. Expertiza psihiatrică a stabilit însă că femeia avusese discernământ la data comiterii faptelor. Lipsa de empatie și chiar atitudinea sfidătoare au fost remarcate de judecători și reținute în evaluarea finală. „Chiar și atunci când i s-a atras atenția să își modereze comportamentul, răspunsul său neadecvat – «Vă deranjează așa mult zâmbetul meu? Nu puteţi să vă ţineţi şedinţa?» – a continuat să sublinieze aceeași atitudine nefirească, neadecvată și imatură”, a fost doar una dintre mențiunile în acest sens ale judecătorilor. Soția uneia dintre victime a renunțat la un moment dat să mai participe la termenele de judecată, pentru că inculpata o sfida, „dând ochii peste cap” și râzând tot timpul.

Cumplit: erau morți, grămadă unul peste altul

Audiat ca martor, șoferul autoutilitarei Iveco ce adusese muncitorii la lucru a povestit că se afla în mașină, atunci când a simțit un șoc puternic și o bubuitură. A coborât și l-a întâlnit pe unul dintre muncitori, care a căzut în fața sa, pe asfalt. Acesta i-a cerut apă și a rămas inconștient. Alți trei, printre care și inginerul șef de echipă, păreau a fi morți, grămadă unul peste altul. Inginerul fusese primul lovt de mașina condusă de Ghervase. Un alt muncitor se sprijinea de un gard și se văita că îl dor picioarele. Observase în autoturismul Alfa Romeo o femeie blondă, stând ghemuit pe locul din dreapta față și legănându-se. O întrebase cine fusese la volat, iar femeia îi spusese că ea. „Nu a spus că ea a condus cu părere de rău, ci mai degrabă mi s-a părut că a spus-o pe un ton ca și cum s-ar fi mîndrit”, a remarcat martorul.

Judecătorii au acordat o atenție deosebită declarațiilor martorilor, mai ales că Ghervase negase că s-ar fi aflat la volan. Din poziția în care se afla femeia atunci când a fost scoasă din mașină, cu piciorul stâng peste schimbătorul de viteză, au dedus că se mutase imediat după accident pe locul din dreapta. După accident, Citadin SA a fost sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru deficiențele felului în care normele interne stabileau modalitatea de semnalizare a lucrărilor. Totuși, judecătorii au apreciat că acestea nu au influențat producerea accidentului. Atât muncitorii, cât și zona de lucru erau perfect vizibile pentru șoferi. „Indiferent de numărul elementelor care ar fi suplimentat semnalizarea lucrării aflate în curs de desfăşurare la data de 17.06.2022, evenimentului rutier şi consecinţele acestuia ar fi fost aceleaşi”, au consemnat judecătorii.

Viteze mari chiar și pentru drum drept în afara localității

Cauza determinantă a accidentului a fost viteza. Expertiza criminalistică a stabilit că la o viteză de 75 km/h, mult superioară limitei de viteză din zonă, virajul putea fi luat fără riscuri. La 98 km/h, după impactul inițial cu clădirea, mașina nu ar fi ricoșat. Automobilul avusese însă 142,2 km/h, iar anterior mașina avusese chiar viteze mai mari (148 km/h la intrarea în curbă). „Inculpata a ignorat cu desăvârşire indicatoarele amplasate pe traseul parcurs («trecere de pietoni», «,terminarea benzii de circulație din dreapta a părții carosabile», «oprirea interzisă»), ce reclamau atenţie sporită şi reducerea vitezei de deplasare, a traversat nu mai puțin de opt intersecții și zece treceri de pietoni, fără să reducă viteza şi fără să manifeste o minimă preocupare faţă de siguranţa pietonilor sau a altor participanți la trafic. În aceste condiții, nu doar muncitorii au fost puși în pericol, ci orice alt pieton care ar fi traversat regulamentar pe oricare dintre aceste treceri de pietoni ar fi fost expus unui pericol major”, au reținut judecătorii. Ghervase nu încercase în niciun fel să-și adapteze conduita la condițiile de trafic, conducând de parcă strada i-ar fi aparținut.

Judecătorii nu au avut nicio reținere în a stabili că Adina Ghervase se aflase la volan și comisese accidentul. Solicitarea apărării, ca Ghervase să fie judecată pentru ucidere din culpă, a fost respinsă. Nimic din comportamentul șoferiței nu arăta că ar fi încercat să evite accidentul sau că ar fi evaluat în mod greșit capacitatea sa de a controla situația. Dimpotrivă, încălcase orice normă de conducere prudentă și îi fusese absolut indiferent ce se putea întâmpla, acceptând riscurile generate de comportamentul său. Culpa presupune neglijență, nu indiferență. Situația era cu atât mai gravă, cu cât Ghervase avea permis de 20 de ani, fiind deci un șofer experimentat. Motivele comportamentului din noaptea respectivă au rămas nelămurite. Judecătorii au menționat doar, fără a putea trage vreo concluzie, că femeia se certase în ziua respectivă cu partenerul său, pentru că acesta nu montase un mâner exterior la ușa balconului.

Daune morale în sumă de 557.000 euro și 75.000 lei

Numărul mare de victime a fost reținut de judecători ca circumstanță agravantă, situație în care se poate aplica o pedeapsă până la maximul special, putându-se chiar adăuga un spor de până la doi ani. Totuși, judecătorii au aplicat în cele din urmă pentru cele trei acuzații pedepse pe care chiar ei le-au apreciat ca fiind la nivel mediu. Astfel, pentru omor calificat, Ghervase a fost condamnată la 20 de ani de închisoare, pentru tentativă la omor, la 9 ani de detenție, iar pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, 3 ani de detenție. A rezultat o pedeapsă finală de 24 de ani de detenție. După liberare, Ghervase nu va mai avea dreptul să conducă timp de 5 ani. Au fost stabilite și daune morale în sumă de 557.000 euro și 75.000 lei în favoarea familiilor victimelor. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.

