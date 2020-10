SEO in pandemie: 3 strategii care chiar functioneaza (P)

De la inceputul pandemiei si pana in prezent, utilizarea internetului a crescut cu 70%. Ce arata aceasta statistica? Faptul ca, indiferent de perioada pe care o traversam – de restrictii, de izolare - intotdeauna vor exista cumparatori si comercianti, mai exact cerere si oferta.

In 2020, business-urile online de succes sunt cele care au inteles ca este necesar sa-si adapteze strategia de marketing digital noilor schimbari aparute pe fondul pandemiei de COVID-19, contrar impulsului de moment estimat de peste 50% din companiile de la nivel global care intentionau sa reduca acest buget.

Specialistii sunt de parere ca fix aceasta decizie, de a economisi bani pe termen scurt, afecteaza in mod ireversibil business-urile. Pentru a evita o astfel de situatie neplacuta, solutia care si-a dovedit eficienta pe termen lung este data de campaniile de optimizare SEO, care a devenit in aceasta perioada principalul mijloc de marketing pentru multe companii.

Cuvintele-cheie, inainte de toate

In fiecare secunda, pe Google sunt efectuate 40.000 de cautari, in medie, ceea ce inseamna peste 3,5 miliarde de interogari zilnice ale motorului de cautare. Cresterile traficului in mediul online se traduce prin conversii considerabile pentru site-urile bine indexate.

Pentru a creste insa vizibilitatea in Google a oricarui site, este necesara o analiza a comportamentului cumparatorilor, care a suferit modificari semnificative ca urmare a pandemiei.

Studierea cuvintelor-cheie este cea care permite observarea acestor obiceiuri de cautare si de cumparare in continua schimbare a clientilor si, in consecinta, adaptarea portofoliului de produse. De asemenea, cercetarea cuvintelor-cheie permite si o analiza completa si complexa a concurentei.

Continutul, actualizat

In conditiile in care raspandirea virusului COVID-19 a adus cu sine nesiguranta si neincredere, nevoia oamenilor de informare corecta si continua a crescut. De aceea, prioritare in alegerile userilor au fost si vor ramane site-urile care au continut actualizat, inclusiv al fotografiilor, ca urmare a unei mai bune indexari. Cand vine vorba despre achizitii, deciziile finale sunt influentate in pandemie mai mult ca niciodata de usurinta si detaliile pe care clientul le gaseste despre produsul sau serviciul cautat. Practic, este vorba despre increderea pe care o inspira website-ul cumparatorilor, decisiva pentru conversiile din aceasta perioada.

Google Compania Mea, de un real ajutor

In perioada de pandemie, o alta schimbare a intervenit in comportamentul cumparatorilor. Spre deosebire de alti ani, clientii prefera afacerile locale, pentru a limita orice risc de infectare. Este stiut faptul ca website-urile care apar pe primele 10 pozitii in Google sunt cele mai vizitate si deci convertesc mai usor.

Pentru relevanta unei afaceri locale, expertii SEO recomanda Google Compania Mea. Un astfel de cont permite afisarea prioritara in Google dupa cuvintele-cheie, cu conditia ca acest cont sa fie setat si optimizat corect. In acest sens sunt de ajutor introducerea locatiei, a link-urilor, programului de lucru actualizat, beneficiile pe care le ofera clientilor.

De exemplu, daca un business se bazeaza foarte mult pe locatie, cum este cazul restaurantelor, un beneficiu major pentru clienti il reprezinta livrarea.

Cand este necesar SEO?

Specialistii agentiei online R2.ro indica o serie de motive principale care semnaleaza ca un website are nevoie de optimizare. Este necesar SEO atunci cand:

• traficul este afectat.

• conversiile sunt afectate, desi exista trafic.

• viteza de incarcare a site-ului este afectata.

• lipsesc cuvinte-cheie.

Mai multe detalii despre optimizare SEO, gasiti cu ajutorul specialistilor de la R2.